La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con una agenda de actividades gratuitas que llevará figuras monumentales, flores de cempasúchil y expresiones de la cultura mexicana a sus principales avenidas y espacios públicos.

La programación incluye desfiles, festivales y exhibiciones para distintos públicos. Entre las opciones destacan el recorrido de los alebrijes monumentales, la Mega Procesión de las Catrinas y la tradicional ofrenda del Zócalo, con actividades distribuidas entre octubre y los primeros días de noviembre.

El Desfile de Día de Muertos es un evento cultural de gran importancia en México.

¿Cuáles son los principales eventos del Día de Muertos en CDMX?

El calendario comienza el sábado 17 de octubre con el Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular. El recorrido partirá del Zócalo y avanzará hacia Paseo de la Reforma. Después, el domingo 25 de octubre se realizará la Mega Procesión de las Catrinas, con participantes caracterizados que recorrerán la avenida.

El sábado 31 de octubre a las 14:00 horas tendrá lugar el Gran Desfile de Día de Muertos, que llegará al Zócalo desde Paseo de la Reforma. El espectáculo incluirá carros alegóricos, bandas de música, danzantes y figuras gigantes.

Otro de los puntos centrales será la Gran Ofrenda Monumental del Zócalo, que podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre. El montaje rendirá homenaje a la Catrina de José Guadalupe Posada e incluirá una escultura de cartonería de 32 metros de altura, tapetes de aserrín y flores de cempasúchil.

¿Qué otras actividades habrá y en qué fechas?

La agenda también contempla opciones al aire libre y festivales culturales. Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Festival Flores de Cempasúchil: del 18 de octubre al 1 de noviembre, en Paseo de la Reforma, con la participación de 140 floricultores.

Rodada Ciclista por el Día de Muertos: el 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico.

Calaveras Gigantes de Tláhuac: del 24 de octubre al 7 de noviembre, en la colonia Santa Cecilia.

Festival Cacao: del 29 de octubre al 2 de noviembre, en el Museo Anahuacalli.

La programación se complementa con el Festival del Perro Xoloitzcuintle y las celebraciones tradicionales de San Andrés Mixquic.