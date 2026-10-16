Integrantes del cártel de Jalisco y de otras organizaciones criminales gestionan la renta de autos y camionetas en EE. UU. y los manejan hasta cruzar la frontera. Los robos ocurren sobre todo en estados fronterizos, con California como principal blanco, según una investigación de Los Angeles Times publicada un reporte periodístico del 11 de octubre.

Entre los modelos favoritos están las marcas de lujo Cadillac Escalade, las SUV de BMW, también camionetas resistentes como las Chevrolet Suburban y las Ford Raptor. Se desconoce la cifra exacta de vehículos.

¿Cómo logran llevárselos?

Según la Patrulla de Caminos de California, unos 2 mil vehículos robados en ese estado terminan cada año en México. También se han llevado autos de Nueva York, Chicago y Miami, indican autoridades y empresas de recuperación.

Una de las modalidades descritas en el artículo indica que los cárteles contratan por redes sociales a personas en EE. UU. para que renten un vehículo por cinco días, paguen la cobertura por daños que incluye el robo y dejen las llaves puestas. Luego llega un operador y se lo lleva al sur. En otros casos, se renta con una identidad robada.

La investigación de Los Angeles Times describe intermediarios reclutados en redes sociales, identidades robadas y hasta nueve días de margen antes de poder denunciar.

Para Kevin Carter, de la empresa de recuperación Collateral Consultants, “es la forma más barata para el cartel de hacer negocios. No tiene sentido que compren un auto cuando pueden alquilar uno por un par de cientos de dólares y se lo quedan para siempre”.

¿Por qué es tan difícil recuperarlos?

Según el reporte, pesan varios factores:

GPS limitado: en California, las rentadoras deben esperar a que venza el plazo de devolución antes de activar el rastreo.

Trámites lentos: según el estado, una empresa puede esperar hasta nueve días para denunciar el robo a la policía.

Cambio de placas: expertos en recuperación aseguran que, con ayuda de funcionarios corruptos, en México se registran con placas mexicanas y no aparecen como robados.

Carter dijo que, de cerca de un millón de casos en 15 años, menos de la mitad llegó a la base de datos de EE. UU.

En 2024, Colorado acusó a 17 personas ligadas al cártel de Sinaloa de robar 190 vehículos cerca de Denver, valuados en casi 10 millones de dólares. En Laredo, Texas, un subjefe de policía reportó un alza de 50% en el robo de vehículos rentados.