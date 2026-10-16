Hombre muestra desde su culular la Licencia de Conducir Tipo A.

El último trimestre del 2026 avanza y con él los días para obtener una cita para tramitar la Licencia Permanente de Conducir en la CDMX se agotan. Tras haber sido una campaña de gran acogida durante del 2025, el Gobierno de Clara Brugada y la SEMOVI CDMX extendieron hasta el 31 de diciembre del 2026 la posibilidad de tener este documento.

Con un costo de 1.500 pesos, los conductores de CMDX podrán obtener su Licencia Permanente de Conducir, pero para hacerlo deberán cumplir con ciertos requisitos y sacar la cita. “¡Aún estás a tiempo de tramitar tu Licencia Permanente!”, aseguró el Gobierno de la CDMX, que con esta fresa hizo un nuevo llamado a los conductores para que hagan el trámite a tiempo evitando que no se deje para el final.

“Tienes hasta el 31 de diciembre de 2026 para tramitar tu Licencia de Conducir, ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ para sacar la cita con Llave CDMX.

Infografía de la Licencia de Conducir Permanente 2026.

Condiciones para obtener la Licencia Permanente de Conducir

Entre las condiciones indispensables, la autoridad señala de forma explícita que se necesita tener la Llave CDMX activa:

NO tener sanciones por el programa Conduce sin Alcohol y no tener alguna sentencia relacionada a hechos de tránsito.

Tampoco pueden acceder quienes hayan estado involucrados en accidentes causados por negligencia o irresponsabilidad que hayan derivado en lesiones o pérdida de la vida de terceros.

El trámite está dirigido a habitantes de la Ciudad de México o del Estado de México que cuenten con una licencia Tipo A expedida exclusivamente por la SEMOVI y no tengan sanciones graves.

Hombre muestra licencia de conducir tipo A en su celular. SEMOVI

Los 5 requisitos para obtener la Licencia Permanente de Conducir

Las personas que ya tengan los datos biométricos podrán realizar el trámite desde la aplicación APP CDMX. Los 5 requisitos:

Documento de identificación oficial Comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México Línea de Captura pagada Cita agendada previamente Si es la primera vez que tramitas tu licencia tipo A deberán acreditar la evaluación teórica

La guía y el paso a paso para realizar el trámite en línea

El Gobierno de la CDMX establece que el procedimiento se efectúa de manera digital a través del portal oficial. Para iniciar, es fundamental poseer una cuenta de Llave CDMX y realizar los siguientes pasos:

Iniciar sesión en: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx

Acceder con Llave CDMX Expediente

Capturar datos y adjuntar documentos

Generar y pagar la línea de captura

Descargar la constancia digital

La cita para obtener la Licencia Permanente de Conducir la pueden acceder por Chatbot CMDX en el 55 5658 1111, por el sistema de citas de la SEMOVI, en www.cdmx.gob.mx por medio de tu Llave CDMX o llamando al *0311 locatel.