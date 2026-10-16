La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, invitó a todos los contribuyentes a activar y mantener al día el Buzón Tributario del SAT para evitar multas y sanciones. El objetivo de este canal es tener informado a todos sus usuarios sobre las novedades en materia fiscal tanto general como individual.

“Actívalo y mantén tu correo y celular al día para recibir a tiempo los avisos y notificaciones del SAT”, indicó la Prodecon. Bajo la campaña, “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recordó que desde el próximo primero de enero del 2027 habrá multas por no activarlo con multas que pueden llegar a los 11,540 pesos.

Acceso digital por la web al SAT. SAT

Las multas por no activar el Buzón Tributario irán de 3,850 a 11,540

“A partir del 1 de enero de 2027, no cumplir puede costarte una multa”, señaló la Prodecon. “Toma en cuenta que la multa que establece el artículo 86-C del Código Fiscal de la Federación va de 3,850 a 11,540 pesos”.

Para evitar multas ante el SAT por no tener activo el Buzón Tributario, se debe tener en cuenta los siguiente cuatro parámetros que la autoridad fiscal monitorea para saber si el contribuyente cumple o no con la norma:

El Buzón Tributario debe estar activo

El Buzón Tributario debe estar

El Buzón Tributario debe tener medios de contacto

El Buzón Tributario debe tener los datos de contacto actualizados

“Debes tener registrados dos medios de contacto en tu Buzón Tributario, correo electrónico (hasta cinco) y un número de teléfono celular. Si te falta registrar alguno, hazlo a la brevedad”, remarcó el SAT.

Infografía de la Prodecon con información de las multas por no activar el buzón tributario. Prodecon

Prodecon ofrece asesorías gratuitas para los contribuyentes

Para los contribuyentes que tengan dudas sobre la activación del Buzón Tributario u otros temas relacionados al SAT, la Prodecon ofrece ayuda gratuita por diferentes canales, acá se detalla:

Correo electrónico:​atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx​

Vía telefónica:​Ciudad de México: 55 1205 9000​

Interior del país, Lada sin costo: 800 611 0190​

Chatea en línea: https://chat.prodecon.gob.mx​

PRODEBOT https://prodecon.gob.mx

El Buzón Tributario es obligatorio desde el 2020, y en él suelen llegar comunicados de orientación, avisos de notificaciones por estrados, requerimientos por omisión en declaraciones, invitaciones para regularizar adeudos y autorizaciones de devoluciones de saldo a favor.