La señal de tránsito que muestra un automóvil rodeado de puntos negros sobre un rombo amarillo está relacionada con las condiciones climáticas adversas. Su función es advertir a los conductores sobre la proximidad de zonas donde el clima puede reducir la visibilidad durante el recorrido.

De acuerdo con la descripción proporcionada para la señal SP-44, este aviso busca que quienes circulan por la vía identifiquen con anticipación la posibilidad de encontrarse con condiciones que dificulten ver el camino. Por ello, es importante reconocer su significado y atender el señalamiento al volante.

¿Qué significa la señal de condiciones climáticas?

La señal SP-44, identificada como Condiciones climáticas, se utiliza para indicar la proximidad de zonas donde las condiciones del clima pueden disminuir la visibilidad de los usuarios de la vía.

El pictograma del automóvil rodeado de puntos negros representa la situación que se busca advertir. Su propósito es alertar a los conductores sobre un posible riesgo asociado con la visibilidad, no anunciar una condición meteorológica específica.

El Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), establece criterios para la señalización vial en calles y carreteras de México.

La señal SP-44 condiciones climáticas se reconoce como un rombo amarillo con un auto rodeado de puntos negros. Manual de Tránsito de México

¿Qué deben hacer los conductores al encontrarla?

Al encontrarse con esta señal preventiva, los conductores deben prestar atención al entorno y considerar que la visibilidad puede verse afectada en el tramo próximo. Como medida de precaución, conviene:

Mantener la atención en el camino y observar las condiciones de circulación.

Estar alerta ante posibles cambios de visibilidad durante el trayecto.

Atender el señalamiento y conducir con precaución en la zona advertida.

La señal no identifica por sí sola un fenómeno meteorológico concreto ni establece una sanción específica. Su objetivo es advertir sobre condiciones que pueden dificultar la visibilidad para favorecer una circulación más segura.

De acuerdo con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, la señal se debe complementar con un tablero adicional SP-C Condición específica, que haga referencia al tipo de condición climática, tales como, “NIEBLA”, “LLUVIA”, “NIEVE”, “TOLVANERA”, “INUNDACIÓN”, entre otras.