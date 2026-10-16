Las empresas mexicanas cierran 2026 con más decisiones por tomar y menos visibilidad para tomarlas. Es el telón de fondo del World Business Forum México 2026, que reunirá a más de 1,500 directivos el 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe, y que coincide con un incentivo poco comentado del Plan México: una deducción adicional equivalente al 25% del incremento en el gasto en capacitación o innovación, vigente de 2025 a 2030, según la SHCP. El matiz importa: el beneficio premia el crecimiento del gasto, no su nivel, por lo que favorece a las compañías que decidan invertir más en su gente.

En lo regional, el panorama es menos alentador. El 1 de julio, Estados Unidos comunicó a México y Canadá que no renovará el T-MEC “en su forma actual”. Sin un acuerdo, el tratado podría entrar en un esquema de revisiones anuales hasta lograr consenso sobre su continuidad, y en el escenario extremo expiraría en 2036.

El costo de esa ambigüedad ya es visible: el Banco de México documentó que la incertidumbre sobre la revisión frenó decisiones de inversión y contratación antes de que existiera un resultado formal.

A ello se suma un entorno global marcado por conflictos armados, aranceles como herramienta de política exterior y cadenas de suministro que se reconfiguran por razones de seguridad más que de eficiencia. Para un directivo, el problema no es la falta de datos, sino traducir escenarios cambiantes en decisiones concretas de inversión, talento y abastecimiento.

Ese es el diagnóstico que el foro busca atender con un cartel que reúne perfiles de la estrategia, el deporte y el cine: Renée Mauborgne, Rita McGrath, Greg Hoffman, Carl Lewis y Francis Ford Coppola. Para Paola Bossi, representante de WOBI México, el desafío es convertir el conocimiento en decisiones: “El verdadero impacto comienza cuando un líder regresa a su organización y hace algo diferente con lo que aprendió”.

Cuando las reglas cambian cada trimestre, el liderazgo se vuelve el principal activo de una empresa. Ningún tratado ni estímulo fiscal decide por un director general cuándo invertir, contratar o mover su producción. Esa responsabilidad exige criterio, y el criterio se construye contrastando ideas fuera de la operación diaria. Ahí reside el valor de foros como el de WOBI: no en ofrecer respuestas, sino en ayudar a los líderes a tomar mejores decisiones en un entorno que no dará tregua.