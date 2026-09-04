El vinagre también ayuda a quitar el sarro de la ducha.

El sarro es una de las manchas más difíciles de quitar de los grifos. Se forma por los minerales que trae el agua, como el calcio, y con el tiempo se acumula en la superficie metálica dejando marcas blanquecinas difíciles de remover. Además de afear la cocina o el baño, esta capa puede afectar el brillo original del grifo si no se trata a tiempo.

Muchas personas recurren al bicarbonato de sodio o al vinagre para combatirlo, pero existe una combinación casera menos conocida que también da buenos resultados: limón natural y sal fina.

Ni bicarbonato ni vinagre: el truco para eliminar el sarro de los grifos y dejarlos impecables. Imagen creada con IA

Cómo aplicar el truco del limón y la sal

Este método aprovecha dos propiedades naturales: el ácido cítrico del limón, que ayuda a disolver los residuos minerales, y la sal fina, que actúa como un abrasivo suave capaz de despegar la suciedad sin rayar el metal.

El procedimiento es sencillo: se corta un limón por la mitad y se cubre la pulpa expuesta con sal fina. Luego, se frota directamente sobre las zonas del grifo donde se acumula el sarro, haciendo movimientos circulares durante algunos minutos. La combinación del ácido del limón junto con la textura de la sal permite aflojar la capa de sarro adherida a la superficie.

Una vez frotada toda la zona afectada, se recomienda dejar actuar la mezcla algunos minutos antes de enjuagar con agua tibia. Para finalizar, conviene secar el grifo con un paño seco y suave, ya que esto ayuda a evitar que se formen nuevas marcas de agua.

Cuidados a tener en cuenta

Antes de aplicar este truco en toda la superficie, es recomendable probarlo primero en una zona pequeña y poco visible del grifo, sobre todo si el acabado no es metálico tradicional, para asegurarse de que no cause ningún daño.

Este método es ideal para quienes buscan una alternativa natural y económica a los productos de limpieza comerciales, ya que el limón y la sal son ingredientes que suelen estar siempre disponibles en la cocina.

Además de ser efectivo contra el sarro, el limón deja un aroma fresco en el ambiente, lo que suma un beneficio extra frente a otros métodos de limpieza.

Repetir esta limpieza de forma periódica ayuda a evitar que el sarro se acumule en exceso, manteniendo los grifos con un aspecto brillante y cuidado por más tiempo.