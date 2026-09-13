Colocar una bandera patria en la ventanilla del auto: qué significa y por qué es motivo de multa en estos casos

En el marco de las Fiestas Patrias, es común que las personas decoren sus hogares y vehículos con motivos patrios, incluida la Bandera de México. Se trata de una costumbre para conmemorar el Día de la Independencia, el cual tiene lugar durante la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre, cuando se realiza el tradicional Grito.

Bandera de México. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lo cierto es que colocar una bandera en el auto requiere tomar algunas precauciones. Aunque su uso está permitido, determinadas formas de exhibirla pueden generar sanciones económicas, especialmente cuando afecta la visibilidad o la seguridad durante la conducción.

¿Se puede llevar una bandera de México en el auto?

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece en su artículo 32 que los ciudadanos pueden utilizar la Bandera Nacional en sus vehículos, sin establecer una prohibición general respecto de su tamaño.

No obstante, este derecho debe ejercerse respetando las disposiciones relacionadas con el uso y conservación de los símbolos patrios. Por este motivo, aunque no está prohibido decorar un automóvil con la bandera, es necesario asegurarse de que su colocación no genere otras infracciones.

¿Cuánto pueden multar por llevar la bandera en el vehículo?

A nivel nacional, no existe una multa específica simplemente por colocar la Bandera de México en un auto , siempre que se respete su diseño y se haga un uso adecuado del símbolo patrio.

La situación cambia cuando la bandera, o cualquier otro objeto decorativo, interfiere con la conducción o reduce la visibilidad del conductor. En estos casos, las sanciones dependerán de las normas de tránsito vigentes en cada entidad.

En la Ciudad de México, por ejemplo, el artículo 38, fracción II, inciso a), del Reglamento de Tránsito prohíbe a los conductores llevar objetos que obstruyan su campo visual o puedan distraerlos mientras manejan.

Por lo tanto, un conductor podría ser sancionado si coloca la bandera en el parabrisas, espejo retrovisor, ventanas o espejos laterales de manera que limite su visibilidad.

La infracción puede representar una multa de 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la pérdida de un punto en la licencia de conducir.

Con una UMA diaria de 117.31 pesos, estos montos equivaldrían aproximadamente a:

5 UMA: 586.55 pesos.

7 UMA: 821.17 pesos.

10 UMA: 1,173.10 pesos.

En el caso de vehículos destinados al transporte de carga, cuando el objeto colocado obstruya la visibilidad, la sanción puede aumentar hasta 40, 50 o 60 veces la UMA, además de representar la pérdida de tres puntos en la licencia.

¿Qué ocurre si se hace un uso indebido de la Bandera de México?

Además de las normas de tránsito, existen disposiciones específicas para proteger los símbolos patrios. El uso incorrecto de la bandera puede derivar en sanciones cuando se incurre en conductas que afecten su integridad o alteren sus características oficiales.

Entre las acciones que pueden generar sanciones se encuentran:

Maltratar o deteriorar la bandera.

Modificar sus colores oficiales.

Alterar sus proporciones.

Utilizarla con fines relacionados con la promoción de una imagen personal, bienes o servicios.

En estos casos, las autoridades pueden aplicar sanciones económicas y otras medidas previstas por la legislación correspondiente.

Por eso, durante las celebraciones patrias es posible colocar la Bandera de México en un auto, pero siempre debe hacerse de manera que no se altere el símbolo patrio ni se comprometa la seguridad y visibilidad del conductor.