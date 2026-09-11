Colocar un vaso de vinagre en el armario por las noches: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Mantener las prendas impecables y sin malos olores suele ser un desafío constante en el hogar. La acumulación de humedad, el poco flujo de aire y el olor a encierro suelen afectar la ropa dentro del guardarropa.

Ante este problema, un remedio casero sumamente popular consiste en colocar un vaso de vinagre en el armario por las noches. Este truco natural destaca por ser económicamente accesible, seguro y muy efectivo para eliminar la humedad y el mal olor.

¿Para qué sirve colocar un vaso de vinagre en el armario?

Colocar un vaso de vinagre blanco destilado en un espacio cerrado actúa como un desodorizante ambiental continuo. Su principal función es neutralizar las moléculas flotantes responsables del mal olor a humedad y encierro sin necesidad de recurrir a aromatizantes ni aerosoles sintéticos. Entre sus beneficios principales destacan:

Eliminación del olor a encierro : descompone los compuestos volátiles alcalinos que se acumulan en la tela y la madera.

Alternativa ecológica y económica : de acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington, el vinagre blanco destilado es un limpiador seguro que reduce la exposición a tóxicos en el hogar.

Aroma no persistente: a pesar de su olor penetrante inicial, el vinagre se evapora y no deja rastro aromático en las prendas.

¿Por qué lo recomiendan los expertos y la ciencia?

La efectividad de este truco casero se basa en la química del ácido acético, su componente activo. Según investigaciones como el experimento HOMEChem realizado en la Universidad de Texas en Austin, las sustancias que generan malos olores (como los derivados del amoníaco) suelen ser de naturaleza alcalina.

Al entrar en contacto con los vapores ácidos del vinagre, se produce una reacción de neutralización química que transforma los compuestos desagradables en sales inodoras.

Los científicos señalan que el armario es el lugar ideal para colocar el vaso de vinagre porque, en un espacio cerrado y reducido, los vapores de ácido acético alcanzan la concentración necesaria para reaccionar eficazmente con el aire.

Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluye al vinagre en su lista Lista de Ingredientes Químicos Más Seguros con clasificación verde, confirmando su seguridad para el hogar.

Colocar un vaso de vinagre en el armario por las noches: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Fuente: Shutterstock)

¿Para qué tipo de olores funciona y cuáles son sus limitaciones?

Es indispensable comprender el alcance real del vinagre para aprovechar sus beneficios al máximo:

Olores contra los que sí funciona : es eficaz frente a compuestos de origen orgánico y alcalino, como la humedad acumulada en telas o superficies de madera.

Olores contra los que no funciona : no surte efecto frente a gases emitidos por barnices, pinturas o muebles nuevos. En estos casos, la EPA recomienda utilizar purificadores con filtro de carbón activado o HEPA.

Mantenimiento de la fuente: especialistas en calidad de aire recuerdan que el vaso de vinagre neutraliza los olores en suspensión, pero si existe moho incrustado en el mueble, será necesario limpiar la superficie directamente con una mezcla de agua y vinagre.

¿Cómo aplicar este método y qué precauciones de seguridad tomar?

Para aplicar este truco de manera correcta, basta con servirse de los siguientes pasos y precauciones:

Vierte vinagre blanco destilado sin diluir en un vaso pequeño. Colócalo en una esquina o rincón seguro dentro del armario durante la noche. Renueva el líquido periódicamente o cuando vuelva el mal olor, ya que pierde efectividad conforme se satura.

En cuanto a la seguridad, instituciones ambientales y sanitarias como la SEMARNAT y la COFEPRIS advierten de manera enfática que jamás debe mezclarse el vinagre con cloro (ya que genera gas cloro, altamente tóxico) ni con agua oxigenada (ya que forma ácido peracético, un compuesto fuertemente corrosivo e irritante). El vinagre debe utilizarse siempre de forma individual para garantizar una limpieza segura.