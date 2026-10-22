Con el cambio de temporada, distintas categorías de consumo concentran promociones que pueden resultar de interés para quienes tienen compras pendientes para el hogar o buscan renovar parte de su vestuario. En COTO, una campaña vigente hasta hoy reúne descuentos de hasta 50% en productos seleccionados y alternativas de financiación en determinadas categorías.

Las condiciones cambian según el artículo y la modalidad de pago. Entre las opciones disponibles aparecen prendas con tres cuotas sin interés, mientras que otros productos tienen descuentos aplicables al abonar en un solo pago con efectivo, débito o crédito.

Qué prendas tienen hasta 50% de descuento

La indumentaria femenina concentra algunos de los mayores descuentos de la campaña. Vestidos, túnicas y pantalones de mujer tienen 50% de descuento y tres cuotas sin interés, una combinación que permite acceder a una rebaja y distribuir el pago.

En el caso de las remeras y musculosas, el descuento alcanza el 40% y también se mantiene la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. Las condiciones corresponden a los productos incluidos dentro de la selección de la promoción.

El calzado también tiene beneficios específicos. Zapatos y zapatillas cuentan con 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito. Por otra parte, hay un 30% de descuento en zuecos y sandalias seleccionadas, bajo las mismas condiciones de pago.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Los artículos deportivos completan la propuesta para quienes buscan productos vinculados con la actividad física. En esta categoría, el descuento llega hasta el 50%, aunque el beneficio depende de los productos incluidos en la selección.

También hay descuentos en electrodomésticos y accesorios

La promoción no se limita a la indumentaria. En electrodomésticos seleccionados se puede acceder a descuentos de hasta 40% al realizar un pago con efectivo, débito o crédito. La variedad de productos hace que las condiciones puedan cambiar según cada artículo.

También aparecen carteras, bolsos y billeteras, que tienen un 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito. De esta manera, la campaña reúne categorías vinculadas tanto con compras personales como con productos para el hogar.

A la hora de comparar las alternativas, es importante tener en cuenta que no todos los descuentos tienen las mismas condiciones. Algunas categorías combinan la rebaja con tres cuotas sin interés, mientras que otras requieren realizar el pago en una sola cuota para acceder al beneficio.

La campaña tiene vigencia hasta el 22 de octubre, por lo que este jueves es el último día para acceder a las condiciones informadas. Antes de realizar una compra, conviene revisar cada producto para conocer el descuento correspondiente y la modalidad de pago disponible.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.