Confirmado | Los aeropuertos de Dallas, Nueva York y Atlanta prohibirán el ingreso y la salida de todos los extranjeros que no renueven su pasaporte.

Los controles migratorios de Estados Unidos exigen que los extranjeros viajen con un pasaporte vigente para poder ingresar y, en la práctica, también para salir del país. Quienes no cumplan con este requisito pueden ser impedidos de abordar un vuelo o de completar los controles migratorios en cualquier aeropuerto internacional estadounidense.

Antes de viajar, también es importante verificar la vigencia restante del documento, ya que para muchos viajeros las autoridades estadounidenses aplican la conocida regla de los seis meses, aunque existen excepciones según el país que emitió el pasaporte.

Qué exige Estados Unidos para viajar con pasaporte

El Departamento de Estado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las normas migratorias estadounidenses establecen que los extranjeros deben presentar un pasaporte válido para ingresar al país.

Además, para numerosos viajeros se aplica la denominada regla de los seis meses, según la cual el pasaporte debe conservar una vigencia de al menos seis meses adicionales contados desde la fecha prevista de finalización del viaje.

Sin embargo, no todos los países están sujetos a esta exigencia. Estados Unidos mantiene una lista oficial de países cuyos ciudadanos están exentos de esa regla adicional y solo deben contar con un pasaporte válido durante el tiempo que permanecerán en territorio estadounidense. Por ese motivo, antes de viajar conviene consultar los requisitos aplicables según el país que emitió el documento.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Por qué algunos viajeros pueden tener problemas en los aeropuertos

Las aerolíneas verifican la documentación antes del embarque porque, si un pasajero no cumple con los requisitos migratorios del país de destino, pueden impedirle abordar el avión.

Una vez en Estados Unidos, las autoridades migratorias también controlan la validez del pasaporte durante el proceso de ingreso. Si el documento está vencido o no cumple con los requisitos de vigencia aplicables, el viajero puede ser rechazado o no ser admitido al país.

Estas exigencias rigen en todos los puertos de entrada de Estados Unidos, incluidos los principales aeropuertos internacionales, como los de Dallas, Nueva York y Atlanta, entre muchos otros.

Quiénes están exceptuados de presentar un pasaporte para ingresar a Estados Unidos

Existe una excepción importante para los residentes permanentes legales (titulares de Green Card).

Según la regulación federal 8 CFR 211.1(a), quienes poseen una Green Card pueden ingresar a Estados Unidos utilizando su tarjeta de residencia permanente, sin necesidad de presentar un pasaporte para ese trámite migratorio.

Sin embargo, esto no significa que puedan viajar internacionalmente sin pasaporte, ya que otros países y las propias aerolíneas pueden exigir un documento de viaje válido para permitir la salida o el ingreso al destino correspondiente.

Qué conviene revisar antes de viajar a Estados Unidos

Antes de un vuelo internacional, las autoridades recomiendan verificar: