Según los especialistas, este mineral puede tener grandes beneficios para las funciones cognitivas.

El magnesio es mucho más que un mineral. Cumple un rol fundamental en el organismo ya que es necesario en más de 300 reacciones bioquímicas esenciales para mantener la salud.

Desde el metabolismo energético hasta el funcionamiento neuromuscular, este nutriente es clave para mantenernos activos, concentrados y saludables.

Debido a ciertas circunstancias, no todas las personas obtienen el magnesio necesario a través de la dieta. Según expertos, hay grupos más vulnerables a sufrir deficiencia de magnesio, como los deportistas, quienes padecen estrés crónico, o quienes no mantienen una alimentación equilibrada.

¿Para qué sirve el magnesio en el cuerpo?

Entre sus múltiples funciones, el magnesio:

Contribuye al equilibrio electrolítico.

Reduce el cansancio y la fatiga.

Favorece el metabolismo energético normal.

Participa en la división celular.

Colabora con el sistema nervioso.

Mantiene huesos y dientes en condiciones normales.

Contribuye a la función psicológica.

Ayuda al funcionamiento muscular.

El magnesio es mucho más que un mineral común. Su rol en el organismo es fundamental: participa en más de 300 reacciones bioquímicas esenciales. Imagen: archivo.

Pero no todos los tipos de magnesio actúan igual, y cuando se trata del cerebro, hay una variante que destaca por encima del resto: el treonato de magnesio.

Treonato de magnesio: el mejor aliado para la salud cerebral

Según el neurólogo Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, el treonato de magnesio es el mejor magnesio para el cerebro, ya que posee una característica única: puede atravesar la barrera hematoencefálica (BHE).

Esto le permite llegar directamente al sistema nervioso central, algo que otras formas de magnesio no logran con la misma eficacia.

Magnesio: las razones por las que cada vez más profesionales lo recomiendan

1. Mejora la memoria y el aprendizaje

Estudios en animales y humanos demostraron que el treonato aumenta la densidad de sinapsis, mejorando la conexión entre neuronas. Como resultado, mejora la memoria a corto y largo plazo, y favorece el aprendizaje.

2. Favorece la plasticidad cerebral

Este tipo de magnesio estimula la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y recuperarse. Este proceso es crucial para mantener la agilidad mental a lo largo del tiempo.

3. Reduce el deterioro cognitivo

El treonato de magnesio ha sido investigado en contextos de deterioro cognitivo leve e incluso en etapas tempranas del Alzheimer. Aunque aún se necesitan más estudios en humanos, los primeros resultados muestran un efecto prometedor en la salud cognitiva.

4. Disminuye la ansiedad y mejora el sueño

Este compuesto también ayuda a regular neurotransmisores como el GABA, esenciales para promover la relajación. Esto se traduce en menos ansiedad y un mejor descanso, factores que impactan directamente en el rendimiento cognitivo.