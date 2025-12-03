En esta noticia Letras chiquitas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene la previsión económica más optimista para el crecimiento económico de este año para el país, al ubicarla en 0.7%, de acuerdo con el documento “Previsiones Económicas 2025”.

Este dato supera estimaciones como las del Banco de México (+0.4%) o la de Banamex (+0.2%) que fueron ajustadas a la baja recientemente.

El denominado “club de los países ricos” estima que para 2026 el repunte será de 1.2% y en 2027 se perfilará en 1.7%.

El análisis de la OCDE señala que el repunte económico será impulsado por el consumo, debido a que en el país existen bajas tasas de desempleo y la inflación se mantiene moderada.

Otro factor que jugará a favor del crecimiento económico es la reducción en la tasa de interés referencial del Banco de México, misma que podría impulsar la inversión, aunque con una recuperación gradual, a causa de la incertidumbre tanto interna como externa.

Letras chiquitas

La OCDE señaló en su documento que la actividad económica mexicana presenta signos de desaceleración, después de un primer semestre sólido.

El Producto interno Bruto (PIB) mexicano tuvo una caída de 0.3% anual en el tercer trimestre, lo que limitó el consumo y frenó la creación de empleo formal.

Otro factor que se debilitó fue el de las exportaciones automotrices y la inversión privada se mantiene en niveles bajos, en consonancia con la incertidumbre global.

En sentido contrario, el organismo internacional destaca que las exportaciones manufactureras distintas al sector automotriz se han mantenido fuertes, a raíz de la sólida demanda de Estados Unidos.

“México es una economía abierta con fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos, país que representa más del 80% de sus exportaciones. El Tratado México-Estados Unidos- Canadá (T-MEC) ha servido como un importante escudo contra el aumento de las restricciones comerciales y la incertidumbre constante”, destacó el organismo.

En este sentido, la OCDE recordó que la mayoría de las exportaciones que cumplen con el T-MEC enfrentan un arancel de 0% y su participación pasó de 50% a principios del año, hasta 80% en la actualidad.

“Se estima que las exportaciones que no cumplen con el T-MEC continuarán enfrentando un arancel del 25% durante 2026-27. También se estima que los automóviles, las autopartes, los camiones y sus componentes estarán sujetos a un arancel del 25%”, dice el estudio.