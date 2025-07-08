En esta noticia

WhatsApp ahora incluye una función que permite ocultar conversaciones sensibles, ya sean individuales o grupales, dentro de una carpeta totalmente privada y cifrada.

A diferencia del archivado, estos chats no aparecen a simple vista ni envían notificaciones. Solo pueden verse al ingresar un código secreto, o usar huella dactilar o Face ID.

Con estos celulares ya no necesitas WiFi: Starlink llevará internet directo del cielo a tu teléfono

WhatsApp tiene una nueva función: así puedes transformar tus archivos a PDF sin salir de la app

¿Para qué sirve?

Esta función es ideal si quieres:

  • Tener mayor privacidad
  • Ocultar chats delicados
  • Evitar miradas curiosas
  • No dejar rastros en tu lista principal

¿Cómo activar los chats restringidos?

Sigue estos pasos para ocultar una conversación:

  1. Abre WhatsApp y mantén presionado el chat que quieres ocultar.
  2. Toca los tres puntos (arriba a la derecha).
  3. Selecciona “Restringir chat”.
  4. Confirma tu identidad con tu huella, Face ID o código del teléfono.

Disponible en Android, iPhone yWhatsApp Web.

Esta función es muy segura, ya que usa verificación biométrica o clave, no permite que los chats aparezcan sin autorización y sincroniza la protección entre celular y WhatsApp Web. Fuente: archivo
Esta función es muy segura, ya que usa verificación biométrica o clave, no permite que los chats aparezcan sin autorización y sincroniza la protección entre celular y WhatsApp Web. Fuente: archivo

¿Cómo acceder después?

En Android:Ve hasta abajo de tus chats o escribe el código secreto en la barra de búsqueda.

En iPhone:Desliza hacia abajo y toca “Chats restringidos” o escribe la clave secreta.

En WhatsApp Web:Haz clic en el ícono del chat protegido o escribe el código en la barra de búsqueda.

Si quieres que nadie vea ni la carpeta especial, haz esto:

  1. Entra a “Chats restringidos”.
  2. Toca los tres puntos > “Ajustes para restringir chats”.
  3. Crea un código secreto personalizado.
  4. Activa “Ocultar chats restringidos”.

Desde ese momento, la carpeta solo aparecerá si escribes el código correcto en la lupa.

Murió WhatsApp: estos son los celulares que no podrán usar más la aplicación desde el 1 de junio

Esta función es muy segura, ya que usa verificación biométrica o clave, no permite que los chats aparezcan sin autorización y sincroniza la protección entre celular y WhatsApp Web.

Así que incluso si prestas el celular, nadie verá nada.