WhatsApp ahora incluye una función que permite ocultar conversaciones sensibles, ya sean individuales o grupales, dentro de una carpeta totalmente privada y cifrada.
A diferencia del archivado, estos chats no aparecen a simple vista ni envían notificaciones. Solo pueden verse al ingresar un código secreto, o usar huella dactilar o Face ID.
¿Para qué sirve?
Esta función es ideal si quieres:
- Tener mayor privacidad
- Ocultar chats delicados
- Evitar miradas curiosas
- No dejar rastros en tu lista principal
¿Cómo activar los chats restringidos?
Sigue estos pasos para ocultar una conversación:
- Abre WhatsApp y mantén presionado el chat que quieres ocultar.
- Toca los tres puntos (arriba a la derecha).
- Selecciona “Restringir chat”.
- Confirma tu identidad con tu huella, Face ID o código del teléfono.
Disponible en Android, iPhone yWhatsApp Web.
¿Cómo acceder después?
En Android:Ve hasta abajo de tus chats o escribe el código secreto en la barra de búsqueda.
En iPhone:Desliza hacia abajo y toca “Chats restringidos” o escribe la clave secreta.
En WhatsApp Web:Haz clic en el ícono del chat protegido o escribe el código en la barra de búsqueda.
Si quieres que nadie vea ni la carpeta especial, haz esto:
- Entra a “Chats restringidos”.
- Toca los tres puntos > “Ajustes para restringir chats”.
- Crea un código secreto personalizado.
- Activa “Ocultar chats restringidos”.
Desde ese momento, la carpeta solo aparecerá si escribes el código correcto en la lupa.
Esta función es muy segura, ya que usa verificación biométrica o clave, no permite que los chats aparezcan sin autorización y sincroniza la protección entre celular y WhatsApp Web.
Así que incluso si prestas el celular, nadie verá nada.