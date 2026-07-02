Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Virgo para este jueves

Recuerda que trabajar en conjunto potencia los resultados; ahora es clave tenerlo presente para sacar adelante un negocio que requiere mucho respaldo. No descartes las opiniones ni las propuestas de los demás, porque te serán de gran ayuda.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, Virgo, el amor te sonríe con encuentros sinceros y gestos atentos. Tu mayor compatibilidad será con Tauro, que aporta calma y seguridad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este jueves?

Virgo, tu suerte en el trabajo crece al colaborar: sumar esfuerzos te dará el respaldo necesario para impulsar ese negocio. No descartes opiniones ni propuestas, porque serán la clave para avanzar con éxito.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo puede cuidar su salud con rutinas ordenadas: alimentación ligera y rica en fibra, buena hidratación, sueño regular y ejercicio moderado; además, practicar respiración o mindfulness ayuda a manejar el estrés y mantener el equilibrio.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Alinea metas con tu equipo. Escucha y valora opiniones. Comparte avances y apoya.

En un entorno cambiante, la consulta cotidiana del horóscopo se perfila como una guía orientativa que ayuda a anticipar tendencias, tomar el pulso del día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.