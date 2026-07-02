Este jueves, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este jueves

No le temas a la crítica y avanza hoy por tu camino sin dejarte alterar. Quienes te juzgan no comprenden lo que llevas dentro ni los motivos que te impulsan a actuar como lo haces. Por ahora, tampoco hace falta que des explicaciones.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra tendrá un día favorable en el amor: la empatía y el encanto atraerán miradas y la mayor compatibilidad hoy será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este jueves?

Libra, hoy tu suerte en el trabajo mejora si no temes a la crítica: avanza sin alterarte. Quienes te juzgan no comprenden tu impulso; por ahora no hace falta explicar, solo seguir tu camino.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra puede cuidar su salud buscando equilibrio entre trabajo y descanso, con ejercicio suave, buena hidratación y alimentación variada; dormir bien y poner límites al estrés sostendrán su bienestar.

Consejos de hoy para Libra

Avanza por tu camino. Toma distancia de las críticas. Hoy no te justifiques.

En un entorno cambiante, la consulta cotidiana del horóscopo se perfila como una guía orientativa que ayuda a anticipar tendencias, tomar el pulso del día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.