Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santo Tomás apóstol que se recuerda cada 3 de julio.

Santoral del día | Santo Tomás apóstol (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santo Tomás apóstol?

Santo Tomás apóstol es conocido por su inicial incredulidad respecto a la resurrección de Jesús. Según la tradición cristiana, cuando los otros discípulos le anunciaron que el Maestro había vuelto a la vida, él no les creyó. Su duda se convirtió en fe cuando Jesús se le apareció y le mostró su costado traspasado, lo que le llevó a exclamar: «Señor mío y Dios mío».

Este encuentro transformador marcó a Santo Tomás como un símbolo de la fe que surge de la duda. Su respuesta ante la evidencia de la resurrección destacó su papel dentro del grupo de apóstoles, mostrando que incluso los discípulos más cercanos a Jesús podían experimentar momentos de duda. Esta experiencia lo llevó a ser conocido a lo largo de la historia como el "apóstol de la fe".

Además de su conocido relato de la incredulidad, se le atribuye a Santo Tomás la evangelización de varios pueblos en la India en el siglo I, donde compartió la fe cristiana y estableció comunidades cristianas. Su legado como misionero y defensor de la fe lo convierte en una figura relevante en la historia del cristianismo, inspirando a muchos a creer a pesar de sus propias dudas.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | Santo Tomás apóstol (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 3 de julio de 2026

El 3 de julio de 2026, la iglesia celebra a varios santos de diferentes épocas, destacando la figura de San Geldunio, abad, un religioso que dedicó su vida a la oración y la instrucción espiritual. Su legado perdura en la historia de la espiritualidad cristiana, siendo un ejemplo de devoción y servicio a Dios.

Entre los santos que se conmemoran se encuentran San Muciano de Mesia y Santa Mustiola de Chiusi, ambos del siglo IV e III respectivamente. La festividad resalta el valor de estos santos en la difusión de la fe y su martirio como testimonio de su compromiso religioso.

Además, el 3 de julio también se recuerda a San Felipe Phan Van Minh y San José Nguyen Dình Uyên, ambos del siglo XIX, representando la fe y resistencia en un contexto histórico de persecuciones. Con estas celebraciones, la comunidad católica reafirma su conexión con las enseñanzas y sacrificios de estos santos a lo largo de los siglos.

La oración para Santo Tomás apóstol:

Oh glorioso apóstol Santo Tomás, que dudaste y luego creíste al tocar las llagas del Señor, alcánzanos una fe viva y humilde para que, creyendo sin ver, confesemos siempre con amor: Señor mío y Dios mío. Amén.