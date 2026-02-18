En su primera conferencia de resultados del año, Ternium confirmó el inicio de operaciones de nuevas líneas de Galvanizado y de PLTCM (Línea de Decapado y Laminador Tándem Frío) en su Centro Industrial Pesquería, como parte de la tercera fase de su proyecto industrial, que contempla una inversión total de u$s 4,000 millones. La compañía informó que ya inició la producción en su nuevo laminador en frío y en la línea de galvanizado del Centro Industrial Pesquería, con lo que concluye su expansión “aguas abajo”. El proyecto también integró una línea de decapado (la eliminación de impurezas de la superficie del acero laminado en caliente) y un centro de líneas de acabado, instalaciones que ya se encuentran operando mientras las nuevas líneas avanzan en su fase de arranque progresivo. “Hemos iniciado la producción en nuestro nuevo laminador en frío y nuestra línea de galvanizado en las instalaciones de Pesquería. Este logro completa nuestra expansión ‘aguas abajo’ en el Centro Industrial”, dijo Máximo Vedoya, CEO de la compañía. Sobre la construcción de la planta de planchones, Ternium afirmó que su instalación permitirá producir acero automotriz de alta calidad con las “menores emisiones de CO₂ por tonelada en la industria”. La acería integrada de Hierro de Reducción Directa (DRI) y Horno de Arco Eléctrico (EAF), considerada la inversión clave de esta tercera fase, tendrá una capacidad estimada de producción de alrededor de 2.6 millones de toneladas anuales y se perfila como la más moderna y sustentable en el continente. Además, contará con la capacidad de utilizar hidrógeno verde como combustible cuando sea económicamente viable. La fase 3 forma parte del plan de inversión más grande en la historia de la compañía. El proyecto, anunciado en junio de 2023, incluye nuevas líneas de decapado, producción a la medida, laminación en frío y galvanizado, así como la acería integrada. Desde 2010, el Centro Industrial Ternium en Pesquería acumula una inversión total de u$s 7,570 millones y genera más de 2,500 empleos directos. Además, es el primer centro industrial de América en recibir la certificación ambiental LEED, por el cuidado del medio ambiente y el manejo de recursos. Ternium es uno de los mayores productores de acero en el continente, con ventas netas consolidadas de alrededor de u$s 17.6 mil millones en 2024 y una fuerza laboral que supera los 34,000 empleados distribuidos en múltiples países de la región, incluidos México, Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Ternium ha sido una voz crítica frente a los aranceles al acero impulsados por la administración de Donald Trump, que llegaron a duplicarse del 25% al 50% sobre las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, lo que ha generado presión sobre las exportaciones mexicanas y la demanda regional. Vedoya ha dicho que este aumento es una medida “sin sentido” que debería eliminarse, y señaló que las distorsiones del mercado no provienen de México sino de prácticas de sobrecapacidad de China. El municipio de Pesquería, parte del crecimento de la zona metropolitana de Monterrey, se ha consolidado como un núcleo industrial estratégico del noreste de México, tanto en cadenas de suministro como en polos de producción, sobre todo automotriz. La presencia de Ternium, junto con grandes inversiones como la planta de ensamblaje de Kia Motors (con una producción potencial de 400,000 vehículos anuales), ha transformado la región, de vocación agrícola, en un clúster industrial, fortaleciendo la red de proveedores locales y atrayendo talento técnico y especializado. Este desarrollo ha colocado a Pesquería como un ejemplo del auge del nearshoring en México, donde empresas manufactureras aprovechan la cercanía con Estados Unidos bajo el marco del T-MEC para consolidar cadenas de suministro competitivas y orientadas al mercado local, regional y global.