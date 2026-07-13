Este lunes, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este lunes

Para alcanzar los objetivos que te propusiste, debes dejar de lado cualquier excusa que pueda llevarte a desistir de lo que deseas. Es posible que en vacaciones no te apetezca mantener algunos compromisos, pero no eches a perder lo que has logrado a lo largo del año.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, Virgo tendrá buena racha en el amor, con conversaciones claras y gestos tiernos que fortalecen la conexión. Compatibilidad destacada con Tauro, ideal para armonía y estabilidad emocional.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este lunes?

Virgo, tu suerte en el trabajo aumenta cuando dejas atrás las excusas: mantén el enfoque en tus metas y cumple tus compromisos, incluso en vacaciones. No descuides lo logrado; tu disciplina y constancia atraerán oportunidades y consolidarán tus avances.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo cuida su salud con rutinas ordenadas y realistas: prioriza el descanso, alimentación sencilla y digestiva, hidratación y ejercicio moderado; evita el perfeccionismo, toma pausas para relajarte y escucha a tu cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Virgo

Prioriza una meta del día y define el primer paso. Mantén un compromiso clave aunque estés de vacaciones. Recuerda tu progreso y no te permitas excusas.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.