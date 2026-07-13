La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Leo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este lunes

Hoy mejorarás tu estado de ánimo y te enfocarás más en cuidarte, lo que elevará tu autoestima. Si optas por hacer algo de ejercicio, te vendrá de maravilla y notarás claramente sus beneficios. Proyectarás una imagen más fresca y alegre.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo, tu magnetismo brilla y favorece encuentros cálidos; si estás en pareja, un gesto sincero fortalecerá el vínculo y si estás soltero, acepta una invitación espontánea. La compatibilidad del día se enciende con Aries, con quien la chispa y la diversión fluirán con naturalidad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este lunes?

Leo, hoy tu suerte en el trabajo repunta: al cuidarte y elevar tu autoestima, proyectarás una imagen más fresca y alegre que atraerá oportunidades; un poco de ejercicio potenciará esos beneficios.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una alimentación equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación adecuada y chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Leo

Haz 15 minutos de ejercicio suave. Dedica 5 minutos a cuidarte. Viste algo que te haga sentir fresco y alegre.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.