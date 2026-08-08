Este sábado, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este sábado

Aunque discrepes en varios aspectos, hoy sabrás cómo acercar posturas con alguien a quien tienes mucho cariño y a quien estás tratando de apoyar de algún modo. Lo lograrás.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo tendrá un día afortunado en el amor: su magnetismo atraerá encuentros agradables y gestos sinceros. Hoy la mejor compatibilidad es con Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este sábado?

Leo, hoy la suerte en el trabajo te acompaña: pese a las discrepancias, sabrás acercar posturas con alguien querido a quien apoyas y ese entendimiento impulsará un logro compartido. Lo lograrás.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo puede cuidar su salud durmiendo 7–8 horas, comiendo balanceado, hidratándose, haciendo ejercicio regular, evitando tabaco y exceso de alcohol, manejando el estrés y asistiendo a chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Escucha con calma. Busca puntos en común. Ofrece apoyo sin imponer.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.