ING, empresa de servicios financieros, acordó adquirir una participación de aproximadamente 40% en Singular Bank, una firma española de banca privada y gestión patrimonial, con lo que se convertirá en socio de un grupo de inversionistas entre los que figura Actinver.

El banco neerlandés comprará la participación al fondo de capital privado Warburg Pincus, que actualmente controla 93% de Singular Bank, de acuerdo con un comunicado.

Tras el cierre de la operación, que se espera quede concluido en el primer trimestre de 2027 y sujeto a autorizaciones regulatorias, ING tendrá una participación no controladora cercana a 40%; mientras que el director general de Singular Bank, Javier Marín, conservará una parte del capital junto con otros inversionistas institucionales y españoles.

“Singular Bank seguirá estando dirigido por Javier Marín, quien, junto con el equipo directivo, también conservará una participación, al igual que diversas instituciones financieras e inversores españoles”, se lee en el documento.

De acuerdo con información desde España, Actinver ya forma parte del grupo de accionistas de Singular Bank, luego de incorporarse a la institución en 2022 como parte de una ampliación de capital destinada a fortalecer el crecimiento del banco español.

El Cronista consultó a Actinver para obtener una postura al respecto sin obtener comentarios hasta el momento de esta publicación.

De acuerdo con el comunicado, la inversión representa un paso adicional en la estrategia de ING para ampliar su presencia en el segmento de banca privada en España, un mercado donde atiende a 4.6 millones de clientes en banca minorista y recientemente anunció el lanzamiento de su propia oferta de Private Banking.

“La inversión en Singular Bank es un paso natural en nuestra estrategia para convertirnos en el mejor banco europeo, acelerando el crecimiento, incrementando nuestro impacto y generando valor”, dijo el director ejecutivo de ING, Steven van Rijswijk, en el comunicado.

Singular Bank administra alrededor de 19,000 millones de euros en activos de clientes y se especializa en servicios para individuos de alto patrimonio. Tras la operación continuará operando como una entidad independiente, con una oferta complementaria a la de ING enfocada en productos de inversión más sofisticados, alternativas de financiamiento y soluciones patrimoniales.

Ambas instituciones buscarán desarrollar oportunidades comerciales conjuntas para incrementar su base de clientes, los activos bajo gestión y el acceso a nuevos negocios.

Javier Marín, director general de Singular Bank, dijo que la incorporación de los nuevos socios marca una nueva etapa para la institución, con el objetivo de acelerar su crecimiento y consolidarse como líder de banca privada en España.