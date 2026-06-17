De enero a mayo de 2026 México ha reportado 106 transacciones de M&A (fusiones y adquisiciones por sus siglas en inglés) por un valor de u$s 9,044 millones, según datos de la plataforma TTR Data.

Aunque estos valores implican un descenso del 3% en el número de transacciones, el importe reporta un aumento del 87%, con respecto al mismo período de 2025.

Estados Unidos es el país con mayor interés inversor en el mercado M&A en México, según el informe.

Sólo en el mes de mayo se han registrado 13 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de u$s 210 millones.

Para el mes que recién termina TTR Data seleccionó como transacción destacada el cierre de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Fibra Mty, gestora de activos inmobiliarios con sede en Monterrey, sobre FIBRA Macquarie, con la que ha tomado el control del 80% de la empresa por aproximadamente u$s 1,700 millones.

En términos sectoriales, el inmobiliario ha sido el más activo del mes, con 20 transacciones y un crecimiento del 186%.

¿Cómo van las M&A en América Latina?

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica por valor en las transacciones, aunque el tercero por volumen de operaciones, con 106 operaciones, lo que supone un descenso del 3% interanual.

Brasil lidera la región con 499 operaciones a finales de mayo de 2026, lo que supone un descenso del 34 % en volumen con respecto al mismo periodo de 2025. Por su parte, el valor agregado de las operaciones ha aumentado un 21%, hasta alcanzar los u$s 29,000 millones, según los datos de 216 transacciones con contravalor revelado.

Por su parte, Chile ocupa el segundo lugar en la región por número de operaciones con 129, lo que supone un descenso del 17% en comparación con mayo de 2025. Las 61 operaciones con contravalor revelado suman un total de u$s 3,100 millones, lo que representa una disminución del 21% en el valor agregado.

Por otro lado, Argentina registró 101 operaciones; 4% menos que el año pasado. Dichas transacciones suman un valor de u$s 3,200 millones, un 1 % menos con respecto del 2025.

Colombia reportó un crecimiento de 62 % en monto de las 79 operaciones registradas, las cuales fueron valuadas en u$s 7,000 millones.

Aunque la nación sudamericana reportó un sólido dinamismo, el ritmo de crecimiento en los montos fue superado por México (+87%) y por Perú, que registró un repunte espectacular del 431%.