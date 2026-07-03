Con el Mundial de Futbol 2026 ya en marcha y los aficionados volcados en la fase de eliminación directa, Stanley 1913 busca que Country Collection, una línea de edición limitada de termos y recipientes inspirada en los colores, banderas y símbolos de algunas de las selecciones con mayor arraigo entre los seguidores del deporte, se traslade en productos de su línea.

La estrategia de la marca se enfoca en el consumo que rodea al espectáculo deportivo, más que en el desempeño dentro de la cancha. La colección está pensada para acompañar reuniones, viajes y celebraciones alrededor de los partidos, una tendencia que diversas marcas han aprovechado para conectar con los aficionados mediante productos de edición especial.

Country Collection incorpora diseños inspirados en distintas selecciones nacionales y estará disponible por tiempo limitado. Como parte de la estrategia comercial, Stanley también ofrecerá paquetes de stickers temáticos para que los consumidores personalicen sus productos.

Para Graham Nearn, director de Producto y Sostenibilidad de Stanley 1913, el futbol representa un fenómeno cultural que trasciende los 90 minutos de juego. “Los rituales alrededor de la comida, las bebidas y la convivencia forman parte de la experiencia que viven los aficionados”, señaló el directivo durante la presentación de la colección.

Más allá del lanzamiento de un nuevo producto, Stanley se suma a una tendencia que gana fuerza entre las marcas de consumo durante los grandes eventos deportivos. Además de los patrocinios oficiales, empresas de categorías como moda, alimentos, bebidas y accesorios recurren cada vez más a colecciones de edición limitada para conectar con los aficionados y aprovechar el entusiasmo que generan torneos como la Copa del Mundo.

La estrategia también responde al crecimiento del mercado de productos deportivos con licencia. De acuerdo con la firma de análisis Mordor Intelligence, este segmento superará los 45,000 millones de dólares en 2026, impulsado por la demanda de artículos que permiten a los consumidores expresar su afinidad con equipos, selecciones y competencias.

En ese contexto, las ediciones especiales se han convertido en una herramienta para que las marcas amplíen su presencia en torno a los grandes eventos deportivos sin necesidad de ser patrocinadores oficiales.