El país tendrá inversiones por u$s 407,000 millones de aquí a 2030, debido al trabajo local de las secretarías de Economía locales y las coordinaciones regionales de Promoción de la Inversión. La presidenta Claudia Sheinbaum dio un mensaje claro una invitación abierta a privados en México, al asegurar que el país ofrece “certidumbre” y condiciones de confianza para detonar proyectos productivos, al tiempo que estimó inversiones por casi esa inversión multimillonaria para 2026. “En México tiene certidumbre (…) estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera”, dijo la mandataria. En un evento realizado en el Museo Nacional de Antropología, la mandataria mexicana dijo que la inversión se potencia cuando se articula con capital privado durante la primera reunión nacional de coordinadoras de promoción de inversión. La presidenta dijo que el Gobierno federal anunció y seguirá informando en febrero “varios temas” de inversión pública y privada, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y el empleo. A la reunión asistieron más de mil empresarios de alto perfil en México, que incluyó la presencia de Daniel Servitje Motull, dueño de Grupo Bimbo; Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark (la dueña de la marca Kleenex, Ángel Mieres Zimmerman, dueño de Grupo Andrade, así como Antonio Chedraui, presidente del Consejo de Administración de Grupo Chedraui, a quien se suma Blanca Treviño, presidenta de Softek, y Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México. En ese marco, la presidenta recordó que la Secretaría de Hacienda presentó “diversos vehículos de inversión” para infraestructura que permitirían impulsar proyectos en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas, con enfoque de “desarrollo comunitario” y “prosperidad compartida”. Sheinbaum Pardo añadió que el país mantiene confianza de los mercados, reflejada en la estabilidad cambiaria. “No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país”, señaló, al invitar a empresarios a “seguir construyendo” México. Además, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, planteó que la meta para 2026 es elevar el portafolio de inversión y “destrabar” proyectos para que tengan impacto nacional. En este sentido, dijo que la cartera identificada pasó de u$s 367,900 millones de dólares y 2,241 proyectos, a u$s 406,800 millones y 2,539 proyectos. Los esfuerzos se enmarcan en el Plan que se anunció hace un año en la misma sede y que busca posicionar al país dentro de las primeras 10 economías del mundo, al tiempo de aumentar hasta 28% la inversión privada en 2030. Por su parte, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, dijo que la promoción de inversiones se inserta en el reacomodo posterior a la pandemia, el cambio en la globalización y el avance de la inteligencia artificial. Sostuvo que el Plan México plantea una visión de política industrial y trabajo conjunto entre empresas, academia y autoridades, con metas sectoriales que incluyen desde textil y calzado hasta automotriz, aeroespacial, agroalimentos y turismo.