Los bancos españoles continúan con aceleradas ganancias en México, pues Banco Sabadell reportó una utilidad neta de MXN $1,316 millones durante 2025, lo que significó un incremento de 17.8% en comparación con el resultado del mes anterior. De acuerdo con su informe financiero, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, Sabadell logró este crecimiento debido a un incremento en los volúmenes, pues la cartera de crédito avanzó 13.7%, mientras que la captación creció 5.6% en relación con el año pasado. Además, Sabadell destacó la gestión del riesgo al alcanzar un Índice de Morosidad de 1.72%, una reducción de 88 puntos en comparación con el año anterior. “Los resultados récord de Banco Sabadell a nivel Grupo son un claro reflejo del desempeño sobresaliente de las operaciones en España y el resto de las franquicias. En México, nuestro modelo de negocio ha demostrado una gran solidez, impulsando la expansión comercial y logrando, al mismo tiempo, una notable mejora en el desempeño de la cartera”, señaló José Iragorri, CEO de Banco Sabadell México. El banco reportó una ganancia global récord de EUR €1,775 millones, lo que significó un crecimiento anual de 3.4%, particularmente impulsado por sus resultados en España. La Rentabilidad sobre el Patrimonio Tangible (RoTE) del grupo ascendió a 14.3%, a lo que se sumó una solvencia CET 1 de 13.65%, un avance de 196 puntos básicos de forma orgánica en 2025. Además, el banco busca una nueva recompra de acciones, misma que ya fue autorizada por el Banco Central Europeo (BCE), por un monto máximo de EUR €800 millones, que inició este lunes. Esta cifra se compone de EUR €365 millones con cargo a resultados de 2025, más EUR €435 millones de euros del exceso de capital generado por encima del 13%. En este sentido, Sabadell señaló que abonará 50 centavos de euro por acción de dividendo extraordinario por la venta de TSB, lo que supone distribuir entre los accionistas alrededor de EUR €4,000 millones en 12 meses. “Cerramos el ejercicio cumpliendo una vez más con los compromisos asumidos con el mercado, lo que nos permite confirmar las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027 y anunciar un ambicioso programa de recompra de acciones que eleva al entorno del 9% la retribución ordinaria al accionista en el año, a lo que se sumará el dividendo extraordinario de TSB”, señaló el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno.