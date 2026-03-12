El precio de la canasta básica alimentaria urbana, que solo integra los productos indispensables para la supervivencia de un mexicano cada mes, aumentó 6.47% anual en febrero, lo que superó la inflación general que en ese mismo periodo se ubicó en 4.02%. De acuerdo con datos del Inegi, el precio de la canasta básica alimentaria en las ciudades del país se ubicó en un promedio de MXN $2,516.97, por lo que una familia de cuatro personas requiere MXN $10,067.88 pesos para sobrevivir, lo que supera por más de MXN $500 el salario mínimo general. El área de Estudios Económicos de Banamex señaló que el incremento en el precio de la canasta básica alimentaria es el mayor desde noviembre de 2024. “Los productos con mayor incidencia relativa en el aumento anual de la canasta básica urbana fueron: alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con una incidencia de 34.5% y un aumento anual de precios de 7.2%; jitomate, con incidencia de 17.1% e incremento de precio de 60.2%; y bistec de res con 10.8% y 14.2%”, detalló el banco. Casi 7 de cada 10 mexicanos habitan en ciudades, por lo que el impacto de la canasta básica alimentaria es mayor. El banco añadió que los aumentos en las líneas de pobreza reflejan la inflación en particular de los bienes agrícolas, que en conjunto aumentaron casi 10% anual en febrero, impulsados principalmente por el precio del jitomate. Esta verdura tuvo un precio promedio nacional de MXN $36.41 por kilogramo, lo que representó un incremento de 60.2% en relación con el mismo mes del año anterior. Además, el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos, bebidas azucaradas y el tabaco siguen presionando el costo del apartado de alimentos, bebidas y tabaco, con un incremento de 6.2% anual, mientras que en enero subió 6.1%. El analista financiero Mario DiCostanzo señaló en su cuenta de X que la inflación ya se comió al salario mínimo. “En solo un mes el costo de una canasta básica alimentaria para una persona pasó de 2,486 ps; a 2,516.97 queda claro que un salario mínimo (9,550 ps) para una familia de 4 personas NO alcanza ni para comer (10,097) . La inflación se ‘comió’ al salario mínimo”, comentó el expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).