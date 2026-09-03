El gigante industrial GE Appliances anunció una inversión de más de u$s 400 millones en su campus de Kentucky, Estados Unidos, a donde trasladará la producción de secadoras que actualmente tiene en México.

GE Appliances, parte del conglomerado Haier, ensambla secadoras en su planta de Saltillo, que opera en conjunto con su socia Mabe.

En total, la empresa estadounidense estará invirtiendo u$s 1,000 millones en su Appliance Park, donde producirá productos de sus líneas blancas, incluyendo las secadoras que actualmente fabrica en México. GE Appliances dijo que este movimiento le permitirá mantener en nómina a miles de trabajadores en sus operaciones en EE.UU., pero no mencionó a cuántos liquidará en Saltillo.

Appliance Park, en Louisville, Kentucky. Empresa

Cabe destacar que el anuncio de esta salida de México y llegada a Kentucky de la producción de secadoras lo hizo la empresa en conjunto con el IUE-CWA. Se trata de la división industrial del sindicato de los Trabajadores de la Comunicación de EE.UU., que representa a unos 150,000 trabajadores activos y jubilados de la industria manufacturera, electrónica y sectores afines.

Esto responde a la creciente retórica de la administración Trump de urgir a las empresas de su país, y de otros, a invertir en más operaciones de manufactura en Estados Unidos.

“Estamos haciendo inversiones importantes para modernizar Appliance Park y traer más producción a nuestra sede global en Louisville”, dijo Kevin Nolan, presidente y CEO de GE Appliances. “Eso nos permite avanzar más rápido, acelerar la innovación y continuar fortaleciendo nuestro negocio de fabricación en EE.UU., líder en la industria”.

Ya el año pasado, GE Appliances había comenzado su salida de múltiples operaciones de ensamble en México, como la relocalización de la producción de estufas de gas.

Nolan dijo en su momento que ya la mayoría de la producción de la empresa estaba en EE.UU., y que este tipo de anuncios significan solamente que transferirán “más trabajo” a sus plantas en el país.