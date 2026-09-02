El Formulario I-765 que deben completar los colombianos para solicitar permiso de trabajo en Estados Unidos. (Fuente: Montaje EC).

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Los colombianos que se encuentran en Estados Unidos y cumplen con determinadas condiciones migratorias pueden presentar el Formulario I-765, la solicitud oficial utilizada para obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido como permiso de trabajo.

El trámite está a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). De acuerdo con la agencia, algunos extranjeros también pueden presentar este formulario aunque su estatus migratorio ya les permita trabajar, con el objetivo de obtener una tarjeta que sirva como comprobante de esa autorización.

El Formulario I-765 es el trámite utilizado para solicitar un Documento de Autorización de Empleo en Estados Unidos. Freepik | Wikimedia Commons

¿Quiénes pueden solicitar el permiso de trabajo con el I-765?

El Formulario I-765 está disponible para diferentes categorías migratorias. Entre quienes pueden utilizarlo se encuentran:

Solicitantes de asilo

Personas con solicitudes de ajuste de estatus pendientes

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS)

Participantes de DACA

Determinados beneficiarios de parole

Solicitantes de visas T y U

También existen extranjeros cuyo estatus ya los autoriza a trabajar sin restricciones, como algunos refugiados y asilados, que pueden utilizar el formulario para solicitar un EAD que acredite esa autorización.

El trámite sirve además para renovar un permiso de trabajo próximo a vencer o solicitar una nueva tarjeta cuando la anterior fue perdida, robada, dañada o contiene información incorrecta.

¿Cómo se presenta el Formulario I-765?

El solicitante puede completar el formulario en línea mediante una cuenta de USCIS o, cuando corresponda, presentarlo en formato impreso por correo. Antes de iniciar el procedimiento es fundamental identificar la categoría migratoria que permite solicitar el EAD, ya que esta determina el código que debe consignarse en el formulario y las pruebas que deben acompañar la solicitud.

Entre los documentos que pueden ser necesarios se encuentran las pruebas de identidad, documentos relacionados con la entrada a Estados Unidos y, en caso de renovación, el permiso de trabajo anterior.

La información debe ser completada con precisión y el formulario debe llevar la firma correspondiente. Una solicitud que requiere firma y se presenta sin ella puede ser rechazada.

¿Cuánto cuesta solicitar el permiso de trabajo?

El costo del I-765 no es igual para todos los solicitantes, ya que depende de la categoría migratoria y de la modalidad de presentación.

La tarifa general para determinadas solicitudes es de US$520 cuando se presenta en papel y US$470 cuando se realiza en línea, mientras que algunas solicitudes vinculadas con un ajuste de estatus pueden tener una tarifa reducida de US$260.

Además, determinadas categorías están sujetas a cargos adicionales establecidos por la legislación migratoria. También existen casos que están exentos del pago y situaciones en las que el solicitante puede pedir una exención mediante el Formulario I-912, siempre que reúna los requisitos.

El Formulario I-765 es el trámite utilizado para solicitar un Documento de Autorización de Empleo en Estados Unidos. Imagen creada con IA

Por eso, antes de enviar la solicitud es necesario revisar la tarifa correspondiente a la categoría específica del trámite.

¿Qué pasa después de presentar la solicitud?

Una vez aprobado el Formulario I-765, USCIS señala que la tarjeta EAD puede ser producida dentro de aproximadamente dos semanas y posteriormente enviada mediante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

Es importante que la dirección registrada sea correcta y que cualquier cambio sea informado a USCIS y USPS lo antes posible. La agencia advierte que una dirección desactualizada puede provocar demoras, pérdida de documentos e incluso la necesidad de volver a presentar una solicitud.

Para consultar el envío, el solicitante puede utilizar la herramienta de Estatus de Caso en Línea. Si la tarjeta no llega, USCIS recomienda esperar hasta 30 días después de la aprobación antes de realizar una consulta por falta de entrega.

En el caso de las renovaciones, la recomendación es iniciar el trámite con anticipación. Las instrucciones de USCIS contemplan que determinadas personas puedan presentar la solicitud hasta 180 días antes del vencimiento de su EAD.