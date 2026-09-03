Una isla griega ofrece una oportunidad de voluntariado para quienes quieran colaborar con tareas de mantenimiento y cuidado ambiental a cambio de alojamiento gratuito. La propuesta contempla una dedicación de hasta 25 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, y tiene como destino Kos, en el sureste del mar Egeo.

Naxo, Grecia. Unsplash.

La convocatoria fue publicada en Workaway por un anfitrión cuya propiedad se encuentra a unos 10 minutos de la playa. La ubicación permite combinar las horas de colaboración con tiempo libre para recorrer la isla y conocer sus principales atractivos turísticos.

Qué ofrece la propuesta de voluntariado en Grecia

El principal beneficio para los participantes es el alojamiento durante la estadía. Se trata de un intercambio mediante el cual los voluntarios realizan determinadas tareas durante algunas horas al día y reciben hospedaje a cambio.

Entre las condiciones de la convocatoria se destacan:

Alojamiento en una vivienda cercana a la playa.

Acceso a un jardín .

Transporte público para llegar hasta el centro de Kos.

Una jornada de alrededor de 5 horas diarias .

Dos días libres por semana .

Participación en tareas de mantenimiento y cuidado del ambiente.

Tiempo libre para explorar la isla.

Qué trabajos deben realizar los voluntarios

Las tareas están relacionadas principalmente con:

Cuidado de las playas

Jardín

Mantenimiento general de la propiedad

Entre las actividades previstas se encuentran la recolección de residuos en las playas, el cuidado de plantas, el riego, la eliminación de malezas y diferentes trabajos de jardinería.

También pueden incluirse tareas de pintura, bricolaje, limpieza general y mantenimiento básico de los espacios.

Las actividades pueden cambiar de acuerdo con las necesidades del anfitrión, la época del año y las habilidades de cada persona que participe en el programa.

Cuántas horas trabajan los voluntarios

El esquema contempla unas 5 horas de colaboración por día, durante cinco días a la semana, con un máximo de 25 horas semanales. Los participantes disponen de dos días libres para descansar, conocer Kos o realizar otras actividades.

La convocatoria señala que las tareas no son necesariamente fijas y pueden adaptarse a las necesidades del lugar durante la estadía.