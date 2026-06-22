Durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantendrá los procesos de supervisión fiscal para verificar que personas físicas y empresas cumplan con sus obligaciones tributarias. Las autoridades pueden inmovilizar cuentas bancarias y embargar bienes, aunque estas acciones solo pueden aplicarse bajo determinadas condiciones legales.

El SAT no puede congelar cuentas ni asegurar bienes simplemente por retrasos en trámites administrativos. Para que una medida de este tipo proceda, debe existir previamente un procedimiento legal sustentado y una resolución fiscal válida.

Conoce los motivos de sanción fiscal y evita embargo de bienes en México.

¿Cuándo puede el SAT inmovilizar una cuenta bancaria?

La causa más común es la existencia de créditos fiscales firmes, es decir, adeudos por impuestos, multas, recargos o actualizaciones que ya fueron determinados oficialmente y que no fueron cubiertos por el contribuyente dentro de los plazos establecidos.

Cuando la deuda ya no puede ser impugnada o el contribuyente decide no utilizar los mecanismos de defensa disponibles, la autoridad fiscal está facultada para iniciar acciones de cobro.

En ese escenario, el SAT puede solicitar a las instituciones financieras la retención de recursos hasta cubrir el monto correspondiente al adeudo pendiente.

Movimientos bancarios que pueden ser revisados

El organismo monitorea posibles irregularidades entre la información fiscal declarada y los movimientos financieros registrados en las cuentas bancarias.

Algunas operaciones que pueden generar revisiones son:

Depósitos en efectivo sin documentación que justifique su procedencia.

Transferencias recurrentes realizadas por distintas personas.

Ingresos que no coinciden con la actividad económica registrada ante el SAT.

Incrementos considerables y repentinos en los movimientos de una cuenta.

Recursos que no fueron incluidos en declaraciones fiscales.

La presencia de alguna de estas operaciones no significa automáticamente una sanción. Sin embargo, sí puede motivar requerimientos de información, revisiones o auditorías para confirmar el origen de los recursos y su correcto tratamiento fiscal.

Derechos de los contribuyentes en México

La legislación mexicana contempla diversas garantías para quienes son objeto de una revisión fiscal.

Toda acción de embargo debe estar debidamente fundamentada, motivada y notificada conforme a la ley. Además, los contribuyentes tienen derecho a presentar pruebas y documentación para aclarar inconsistencias, así como a interponer recursos administrativos o acudir a instancias judiciales si consideran que existe una actuación irregular por parte de la autoridad.

También pueden ofrecer garantías alternativas, como fianzas o bienes inmuebles, para evitar la inmovilización de recursos financieros.

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Especialistas fiscales sugieren mantener un control adecuado de las finanzas personales y empresariales para disminuir riesgos ante posibles revisiones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Presentar declaraciones fiscales de manera oportuna.

Mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Revisar periódicamente el Buzón Tributario.

Conservar comprobantes de préstamos, donaciones, herencias, ventas u otros ingresos extraordinarios.

Respaldar documentalmente cualquier operación relevante.

Asimismo, se recomienda no prestar cuentas bancarias a terceros, ya que todos los movimientos registrados serán atribuidos al titular y podrían generar observaciones o cuestionamientos por parte de la autoridad fiscal.