Conoce cuáles son los motivos que podrían quitar la licencia de conducir y evita inconvenientes a la hora de circular en la vía pública. Ten en cuenta los lineamientos vigentes hasta el momento. El Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón (DMV) establece condiciones específicas para los adultos mayores de 65 años que desean renovar su licencia de conducir. Se trata de un grupo particular que podría quedar excluido del carnet, en caso de incumplimiento de normas de seguridad. Según su portal oficial, algunos trámites no pueden realizarse por internet y cualquier omisión en los pasos establecidos provoca que la renovación sea rechazada. Estas medidas buscan garantizar que los conductores conserven las habilidades necesarias para manejar de forma segura. El solicitante necesita: Una de las reglas principales indica que los residentes de 65 años o más deben acudir en persona a una oficina del DMV para completar la renovación de la licencia. Por lo tanto, no se les permitirá renovar el documento de manera online, sino de forma presencial. Esta medida responde a la evaluación visual obligatoria. Sin esta evaluación, la licencia no puede ser extendida. Es imperativo que los conductores que se presenten de manera presencial sigan los requisitos establecidos a continuación: Estas pautas son de aplicación general para todos los ciudadanos dentro de dicho rango etario, sin excepciones. Para agilizar el proceso, las personas de 65 años o más deben reunir los documentos de identidad y domicilio, así como revisar la disponibilidad de citas en la oficina más cercana. En ese caso, el conductor debe: