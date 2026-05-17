La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Capricornio tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Tratas con muchas personas, pero puede que ninguna sea un amigo auténtico. Hoy pondrás empeño, tanto mental como espiritual, en identificar a quienes realmente lo son y ese proceso te llevará a conclusiones sabias. Recuerda que tú también eres, en parte, responsable de esa situación. Capricornio tendrá hoy buena fortuna en el amor, con un clima ideal para reforzar la confianza y dar pasos concretos. Un detalle atento puede acercar mucho a esa persona especial. Compatibilidad destacada con Tauro, favoreciendo estabilidad y apoyo mutuo. Hoy, Capricornio, tu suerte en el trabajo mejora al distinguir a los aliados auténticos entre tantas caras conocidas. Al asumir tu parte de responsabilidad y depurar vínculos, tomarás decisiones sabias que atraen oportunidades discretas pero valiosas. Menos cantidad y más lealtad: así tu esfuerzo rinde y la fortuna te respalda. Capricornio cuida su salud con una rutina constante: buen sueño, alimentación equilibrada e hidratación. Incluye estiramientos y ejercicio de bajo impacto para proteger huesos y articulaciones y reducir el estrés. Observa quién te apoya sin interés. Medita un momento y marca límites. Asume tu parte y da amistad auténtica. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.