Un gesto automático, casi imperceptible, puede convertirse en un problema serio para cualquier conductor en Monterrey. Lo que muchos hacen todos los días —sin pensar en las consecuencias— ahora está siendo sancionado con mayor rigor por las autoridades de tránsito. No se trata de una nueva regla, sino de una disposición que ya existía, pero que comenzó a aplicarse con más controles y operativos. El resultado: multas de miles de pesos por una práctica que combina distracción, riesgo y desconocimiento. Encender o tener a la vista una pantalla con contenido audiovisual mientras se conduce es una de las conductas más extendidas entre automovilistas. Desde dispositivos colocados en el tablero hasta celulares sostenidos por acompañantes, el problema no es el aparato en sí, sino que el conductor pueda verlo. Las autoridades consideran que este hábito reduce la capacidad de reacción, incluso más que otras distracciones habituales. Por eso, el reglamento es claro: no importa si la pantalla está fija o no, ni quién la sostiene. Si entra en el campo visual del conductor, la infracción existe. La infracción se sanciona con entre 15 y 20 UMAs, lo que se traduce en un monto que puede superar fácilmente los 2,000 pesos. No es un detalle menor: para muchas personas, se trata de una cifra equivalente a varios días de trabajo. Además, al tratarse de una falta vinculada a la seguridad vial, puede implicar otras consecuencias, como acumulación de infracciones o complicaciones administrativas. La intención de las autoridades es clara: desalentar una conducta que, aunque parece mínima, aumenta el riesgo de accidentes en zonas urbanas con alto flujo vehicular. Evitar esta multa no requiere grandes cambios, sino mayor conciencia al momento de conducir. La principal recomendación es eliminar cualquier estímulo visual que compita con la atención en el camino. Esto implica no instalar pantallas en el tablero, evitar reproducir contenido visible y pedir a los pasajeros que mantengan sus dispositivos fuera del alcance visual del conductor. En caso de necesitar revisar algo, lo más seguro siempre será detener el vehículo en un lugar permitido.