Este domingo, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Sería conveniente dedicar más atención a tu vida familiar. Comunícate con las personas que quieres y que ahora están lejos. Da el primer paso en todo lo que hagas. Muestra sin temor tus dotes creativas. Haz ver al mundo que, cuando te lo propones, eres capaz de lograr lo imposible. Hoy, Leo brillará en el amor: tu carisma abrirá puertas y una conversación casual puede volverse especial. La compatibilidad del día favorece a Sagitario. Leo, tu suerte en el trabajo crece cuando das el primer paso y dejas brillar sin temor tus dotes creativas; atrévete y verás puertas abrirse. Mantén el equilibrio atendiendo a tu vida familiar y comunicándote con quienes están lejos: esa armonía te dará la fuerza para lograr lo imposible. Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibradamente, haciendo ejercicio regular, hidratándose, gestionando el estrés y acudiendo a chequeos médicos periódicos. Dedica tiempo de calidad a tu familia hoy. Comunícate con alguien querido que esté lejos. Da el primer paso y muestra tu creatividad. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.