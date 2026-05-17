La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Acuario tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Un amigo que vive en otra ciudad te avisa que irá a verte y la noticia te llena de alegría; enseguida empiezas a planear cómo hacer que se sienta a gusto. Ten presente que lo esencial es reencontrarse y reavivar la amistad que los une. Tiene muchísimas cosas que quiere contarte. Hoy Acuario irradiará encanto y atraerá conexiones sinceras; expresa tus sentimientos con claridad para fortalecer lazos. Compatibilidad destacada con Géminis. Acuario: la visita de ese amigo que llega con tantas historias reaviva tu ánimo y atrae buena suerte en el trabajo; una charla casual podría abrir contactos valiosos o desbloquear una idea clave para avanzar. Acuario debe equilibrar su mente inquieta con rutinas simples: hidrátate bien, duerme a horas regulares, muévete a diario y reserva momentos sin pantallas para calmar el estrés. Prepara lo básico y mantén el plan flexible. Enfócate en el reencuentro más que en los detalles. Reserva tiempo para escucharlo con calma. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.