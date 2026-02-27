Pemex logró reducir su pérdida en 94.2% a MXN $45,202 millones en 2025, cuando en 2024, el resultado arrojó un descalabro de MXN $750.5 mil millones, informó la petrolera en su reporte trimestral. La mejora en el resultado se debió a la depreciación del dólar frente al peso, a lo que se suma una disminución de 99% de la carga fiscal a la compañía en comparación con 2024. Por una parte, la depreciación del dólar generó una utilidad cambiaria de MXN $195,171 millones, contra una pérdida de MXN $304,452 millones reportada en 2024. Solo por la depreciación del dólar, el resultado de Pemex mejoró en MXN $499,623 millones. Otro factor que permitió reducir la pérdida fue la disminución de los impuestos que pagó Pemex durante 2025. La empresa señaló que en 2025 aportó MXN $614 millones impuestos y derechos, contra un total de MXN $290,281 en 2024. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tomó dos acciones para reducir la deuda financiera y de proveedores de Pemex, lo cual se reflejó en la liberación de flujo de efectivo para la compañía. En agosto de 2025, las secretarías de Hacienda, Energía y Pemex, presentaron el Plan Estratégico 2025-2035, con el objetivo de garantizar la viabilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo. “El plan establece las iniciativas claves para potenciar la capacidad productiva de la empresa, mejorar su eficiencia y robustecer sus finanzas aprovechando al máximo las herramientas habilitadas en el nuevo marco regulatorio”, dijo Víctor Rodríguez Padilla, director general de la empresa. En el ámbito financiero, añadió, el plan incorpora la estrategia de capitalización y financiamiento de la empresa, dirigida a fortalecer su posición financiera, garantizar la estabilidad y resiliencia, así como respaldar de manera sostenida la actividad de estabilidad de Pemex. De acuerdo con Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Finanzas de la empresa, la deuda financiera de Pemex se redujo 13% al cierre de 2025, para ubicarse en u$s 85,248 millones, su nivel más bajo de los últimos 11 años, dijo en conferencia con inversionistas. Por otra parte, la deuda con proveedores se ubicó en MXN $434,474 millones, una reducción de 14.1% en comparación con el año anterior, lo que significó MXN $71,516 millones menos en relación con el mismo periodo de 2024. El resultado, dijo Carpio Fragoso, fue impulsado por el financiamiento impulsado por Banobras y la Secretaría de Hacienda en agosto del año pasado, que implicó una bolsa de MXN $250,000 millones destinados al pago a proveedores. Del total, el año pasado se ejercieron MXN $193,000 millones, y este año Pemex utilizará aproximadamente MXN $60,000 millones restantes para este mismo fin. En la conferencia de resultados trimestrales, el director de Finanzas de Pemex aseguró que el resto del pasivo con proveedores se pagará con recursos propios, que se obtendrán de la reducción de los costos.