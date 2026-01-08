Envíoclick ayuda a las empresas a optimizar sus entregas, costos y más.

Su solución, Envíoclick, ayuda a los comercios a agilizar su logística al usar tecnología. Pero su labor ha sido identificar los procesos donde puede hacer la diferencia. Si las empresas pequeñas y medianas se enfocan de lleno en la IA hoy, pueden “quebrar en dos años de lo caro que esto se puede volver”.

Ya con un aliado tecnológico que optimice la operación, las Pymes pueden tener acuerdos con otras empresas de distribución o logística que antes les era imposible, porque ahora sus sistemas ya se pueden “comunicar” entre sí, señala Sarmiento.