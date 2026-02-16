En enero de 2026 el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías por MXN$ 158.5 mil millones, una caída anual de 7.8% frente a los MXN$ 171.9 mil millones reportados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar); sin embargo, con este resultado hiló nueve meses consecutivos con rendimientos positivos. Aunque el monto fue menor al observado un año antes, el arranque de 2026 confirmó la continuidad de la tendencia favorable que comenzó desde 2025. Las plusvalías reflejan las ganancias que generan las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en los mercados financieros y se traducen en un incremento en el saldo de las cuentas individuales de los trabajadores. En una conferencia reciente, Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), estimó que el sistema podría mantener un desempeño positivo o variado durante el año, en línea con lo ocurrido en 2023. “Podemos tener un desempeño similar al de 2023, con un buen resultado o con altibajos para el sistema”, estimó en esa conferencia. El representante del gremio agregó que, al observar el comportamiento acumulado reciente, el sistema se ubica en un rango similar al de 2023 y 2024, aunque evitó precisar una cifra puntual para el cierre de 2026. La disminución anual de 7.8% en enero reflejó un menor dinamismo respecto al arranque de 2025, cuando los mercados financieros registraron un desempeño más robusto. No obstante, la racha de nueve meses consecutivos con plusvalías mostró estabilidad en los portafolios de inversión administrados por las Afore. Especialistas han señalado que los resultados mensuales del SAR dependen en gran medida del comportamiento de los mercados de deuda y renta variable, tanto nacionales como internacionales, por lo que pueden presentarse variaciones entre un mes y otro sin que ello implique necesariamente un cambio en la tendencia anual. Para los trabajadores, estas cifras son relevantes porque las plusvalías impactan directamente en el saldo acumulado para su retiro. Con más de 70 millones de cuentas administradas, el desempeño positivo sostenido fortaleció la expectativa de que 2026 pueda cerrar con resultados favorables, siempre que las condiciones financieras se mantengan estables en los próximos meses.