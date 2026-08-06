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La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.
Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 5 de agosto de 2026 a Nuestra Señora de las Nieves y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.
¿Quién fue Nuestra Señora de las Nieves?
Nuestra Señora de las Nieves es una advocación de la Virgen María vinculada a la Basílica de Santa María. Su referencia principal es la dedicación de ese templo en tiempos del papa Sixto III (432-440). Así, el título identifica a María en relación con esa dedicación.
La memoria de esta advocación se asocia a la fecha y al acto de dedicar la basílica. Con ello, la comunidad cristiana honró a María bajo este nombre. La devoción queda unida al periodo 432-440.
En síntesis, “Nuestra Señora de las Nieves” no designa a alguien distinto, sino a la Virgen María venerada a partir de la dedicación de la Basílica de Santa María. Su sentido remite al templo y al pontificado de Sixto III. De este modo se entiende quién es bajo este título.
Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a
femenino
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ejemplo de devoción a
Dios
Todos los santos que se celebran el miércoles, 5 de agosto de 2026
El próximo 5 de agosto de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de Nuestra Señora de África, una figura emblemática para muchos fieles que rinde homenaje a la protección maternal de la Virgen. Esta celebración es especialmente significativa para los devotos en África, donde su intercesión es altamente valorada.También se conmemoran en esta fecha a varios santos de la tradición cristiana. Entre ellos destaca San Emigdio de Áscoli y Santa Nona de Nacianzo, ambos del siglo IV, cuyas vidas y virtudes continúan inspirando a los creyentes. A su vez, se recordará a San Memmio de Chalons, un ejemplo de fe del siglo III y al beato Pedro Miguel Noël, cuyo legado del siglo XVIII perdura en la memoria de la Iglesia.Además, los católicos rendirán homenaje a otros santos y beatos como San Casiano de Autun, San Venancio de Viviers y la beata Francisco Zanfredini, entre otros. Estos santos, procedentes de diversas épocas y regiones, representan un manto espiritual que une a la comunidad cristiana en la celebración de sus vidas y enseñanzas.