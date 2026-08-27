La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 28 de agosto de 2026 a San Agustín de Hipona y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Agustín de Hipona (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Agustín de Hipona?

San Agustín de Hipona fue un destacado teólogo y filósofo de la Iglesia católica, conocido por su profunda influencia en la doctrina cristiana. Tras una juventud marcada por la búsqueda de la verdad y una vida desordenada, se convirtió al cristianismo y fue bautizado por san Ambrosio de Milán. Esta conversión marcó un antes y un después en su vida, llevándolo a dedicar su existencia al servicio de Dios y al estudio de las Sagradas Escrituras.

Después de su bautizo, San Agustín regresó a su tierra natal, donde adoptó un estilo de vida ascético junto a sus amigos. Su dedicación al estudio y su compromiso con la espiritualidad lo llevaron a ser elegido obispo de Hipona, en África, lo que le permitió desempeñar un papel clave en la formación de la comunidad cristiana. Como obispo, se convirtió en un modelo para su grey, guiándola con su ejemplo de vida y profunda fe.

San Agustín es famoso por sus abundantes sermones y escritos, que no solo instruyeron a sus feligreses, sino que también abordaron y combatieron los errores doctrinales de su tiempo. Su legado perdura a través de los siglos, siendo considerado uno de los padres de la Iglesia y un pilar fundamental en la construcción de la teología cristiana. Su sabiduría y capacidad para iluminar la fe continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | San Agustín de Hipona (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 28 de agosto de 2026

El 28 de agosto de 2026, la tradición católica conmemora a varios santos y beatos, destacando entre ellos al Beato Alfonso María Mazurek del siglo XX. También se recuerda al Beato Carlos Arnaldo Hanus, del siglo XVIII, quien ha tenido un impacto significativo en la historia de la iglesia.Asimismo, el San Edmundo Arrowsmith del siglo XVII es una figura central de esta jornada, junto a Santa Florentina de Sevilla, que data del siglo VII. Ambos son homenajeados junto a los Beatos Guillermo Dean y compañeros, del siglo XVI, quienes también son recordados por su dedicación a la fe.El día se completa con la celebración de varios otros santos notables, como San Hermes de Grecia, San Julián de Brivet y San Moisés Etíope, todos de los siglos III e IV. A su vez, San Pelagio de Constanza, San Vicinio de Sarsina y San Viviano de Saintes, del siglo V, hacen de este día una ocasión especial para los creyentes.

La oración para San Agustín de Hipona:

Glorioso San Agustín, doctor de la gracia y padre de la Iglesia, tú que buscaste incansablemente la Verdad y la hallaste en Dios, intercede por mí ante el Señor. Haz que mi corazón esté inquieto hasta descansar en Él; enséñame a amar la sabiduría, a vivir en la humildad y a servir con caridad. Fortalece mi fe, aviva mi esperanza y enciende mi amor, para que, perseverando en el bien, llegue un día a gozar de la eterna bienaventuranza. Amén.