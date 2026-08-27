Para qué sirve la parte dentada de algunas tijeras de cocina y cómo usarlo correctamente

Las tijeras de cocina son una de las herramientas más versátiles en el hogar, pero pocos conocen todas sus funciones ocultas. Muchos mexicanos se preguntan para qué sirve la parte dentada de este utensilio y cómo usarla correctamente.

Ese pequeño espacio entre los mangos y las hojas suele pasar desapercibido o confundirse con un simple adorno estético. Sin embargo, los principales fabricantes y expertos gastronómicos diseñaron este sector metálico dentado para resolver tareas complejas en la rutina culinaria, multiplicando la utilidad de tu utensilio sin necesidad de recargar la cajonera.

Para qué sirve la parte dentada de algunas tijeras de cocina y cómo usarla correctamente Shutterstock

¿Cuál es la función principal de la zona dentada de las tijeras?

La cavidad central con dientes funciona principalmente como un cascanueces integrado. Esta muesca ovalada aprovecha el punto de apoyo y palanca de las tijeras para aplicar una fuerte presión central sin exigir un esfuerzo excesivo a la mano del usuario.

Según especificaciones técnicas de marcas reconocidas como Victorinox y Shun Cutlery (KAI Group), esta estructura dentada fue añadida para sujetar superficies duras, redondeadas y resbaladizas.

Al ejercer presión, los dientes de acero se clavan suavemente en la superficie del objeto, impidiendo que este se deslice y permitiendo partir o sujetar distintos elementos de la cocina de manera segura y precisa.

¿Qué otros usos culinarios se le pueden dar a este espacio dentado?

Además de romper frutos secos, este sector multifunción cumple con varias tareas clave en la preparación de alimentos y apertura de envases:

Abridor de tapas de rosca : permite sujetar frascos o botellas con tapas atascadas, aplicando la fuerza necesaria para aflojarlas sin lastimar las manos.

Cascador de mariscos : es ideal para fracturar pinzas de cangrejo o langostas de forma controlada.

Quebrador de huesos pequeños : la histórica fábrica británica de tijeras William Whiteley & Sons señala en sus guías anatómicas del utensilio que esta zona dentada permite fracturar pequeños huesos de ave sin mellar ni desgastar el filo principal de las hojas.

Deshojador de hierbas frescas (herb stripper): algunos chefs y expertos gastronómicos la emplean para introducir tallos de romero o tomillo y tirarlos con rapidez, separando las hojas del tallo en un solo movimiento.

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¿Cómo usar correctamente el sector dentado sin dañar la tijera?

Para utilizar esta herramienta sin romper la cáscara en mil pedazos ni forzar el mecanismo del utensilio, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Posicionamiento: coloca la nuez, fruto seco o tapa atascada directamente en el centro de la muesca dentada. Presión progresiva: mantén el objeto firme y aprieta los mangos lentamente. No apliques fuerza de golpe para evitar que los restos salgan disparados. Control de tamaño: evita introducir objetos excesivamente grandes o duros que fuercen la bisagra o desalineen las hojas cortantes.

¿Cómo lavar y mantener la parte dentada en buen estado?

El mantenimiento adecuado es crucial para evitar la contaminación cruzada y la acumulación de suciedad. Al tratarse de una zona con grietas y pequeñas cavidades metálicas, los restos de alimentos, grasa y fragmentos de cáscara suelen quedar atrapados con facilidad.

Es fundamental lavar la tijera inmediatamente después de cada uso con agua caliente, detergente y un cepillo de cerdas suaves para limpiar en profundidad entre cada diente. Asimismo, secar minuciosamente la cavidad evita la formación de óxido y prolonga la vida útil del acero inoxidable.