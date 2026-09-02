Un anuncio en Estados Unidos de Félix Pago| Facebook de Félix Pago

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La fintech de transferencia de pagos, Félix Pago, recaudó u$s 200 millones de dólares en una ronda Serie C, que incluye u$s 87 millones de Andreessen Horowitz y una línea de crédito de u$s 113 millones en una línea de crédito de Customer Value Fund de General Catalyst.

El dinero será utilizado para ampliar su actividad más allá de las remesas y ofrecer préstamos y planes de ahorro a los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos.

La empresa dijo que invertirá en ingeniería e infraestructura financiera para ampliar su negocio de transferencias de dinero. Además, busca desarrollar un asistente financiero basado en inteligencia artificial,

La startup con sede en Miami asegura haber procesado u$s 8,000 millones en transferencias de dinero a través de su plataforma basada en WhatsApp.

Félix Pago fue fundada en 2020 por el venezolano Manuel Godoy, su CEO, y el mexicano Bernardo García. En el mercado sus usuarios son principalmente mexicanos, aunque opera en 11 países de la región entre ellos El Salvador, Colombia y Ecuador.

La fintech compite por el mercado de remesas con el exchange de criptomonedas Bitso y en Estados Unidos con Remitly Global y Wise Group, así como con las grandes compañías de remesas Western Union y MoneyGram.

Un mercado en transición

El movimiento de Félix Pago refleja una reconfiguración estructural en la industria de las remesas más dinámico del mundo. Los flujos hacia México, de acuerdo con Banxico, sumaron u$s 39,759 millones el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento anual de 3.1% en comparación con el mismo periodo del año previo.

Tradicionalmente dominado por jugadores de ventanilla como Western Union, el mercado migra rápidamente hacia rieles digitales y canales conversacionales, como señala la misma Félix Pago. La adopción masiva de WhatsApp en la región ha posicionado el conversational commerce como la puerta de entrada para la inclusión financiera de los migrantes.

Según reportes de la industria fintech, la carrera ya no consiste solo en abaratar las comisiones del envío transfronterizo, sino en bancarizar a la población hispana en EE.UU., un segmento con escaso historial crediticio tradicional que, de acuerdo con Latino Donor Initiative, genera más de u$s 4 billones de dólares en economía. Al integrar crédito, ahorro y asistentes de IA directamente en plataformas de mensajería, startups como Félix compiten con gigantes del sector para captar la fidelidad y el ciclo financiero completo de esta comunidad.