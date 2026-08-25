Una señal vial de forma triangular, con borde rojo, la imagen de un automóvil y varias líneas horizontales atravesándolo, advierte a los conductores sobre sectores donde la visibilidad puede verse seriamente afectada, especialmente por la presencia de niebla.

Este indicador integra el sistema de señalización definido por la Convención de Viena sobre Señalización Vial, un acuerdo internacional impulsado por las Naciones Unidas para unificar las normas relacionadas con señales de tránsito, semáforos y marcas en la calzada. Por ese motivo, puede encontrarse en numerosas carreteras de Europa y de otros países que adoptaron este estándar.

¿Qué representa esta señal de tránsito?

El dibujo muestra la silueta de un vehículo cubierta parcialmente por líneas horizontales negras, que simbolizan una capa que bloquea la visión del conductor. Cada elemento del cartel tiene una función específica dentro del código vial.

Esta señal corresponde al modelo A36, una incorporación a la Convención de Viena dentro del Anexo Europeo que advierte sobre visibilidad reducida por delante, generalmente debido a niebla o clima severo. En algunos países se usa una variante sin el auto, solo con el triángulo, que mantiene el mismo sentido de alerta.

Se utiliza en distintas rutas de Europa y otros países que adoptaron ese sistema.

Entre las situaciones que motivan esta señalización se encuentran:

Bancos de niebla en zonas bajas o cercanas a cursos de agua

Humo proveniente de incendios o quemas cercanas a la ruta

Lluvias intensas que generan cortinas de agua.

¿Qué deben hacer los conductores cuando encuentren esta señal?

Ante esta señal, la recomendación es reducir la velocidad hasta los 60 km/h para tener mayor margen de reacción ante una visibilidad reducida.