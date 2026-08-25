En esta noticia ¿Qué están haciendo los fondos con acciones de Tiendas 3B?

Tiendas 3B (TBBB), la cadena mexicana de tiendas de descuento duro (hard discount), llevó sus acciones a un máximo histórico en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), después de reportar un crecimiento de doble dígito en ventas y una expansión acelerada de su red de sucursales durante el segundo trimestre de 2026.

Los títulos de BBB Foods, matriz de Tiendas 3B, llegaron a tocar los u$s 51.62 por acción, aunque no han conseguido cerrar una jornada en ese nivel. El 24 de agosto, las acciones terminaron en u$s 50.82, su mayor cierre histórico, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Con ello, en lo que va del año, la empresa acumula un retorno de 52.74%.

De acuerdo con Antonio Hernández, director de Análisis Fundamental en Actinver, el movimiento es incentivado por los fundamentales operativos de la empresa. Al segundo trimestre de 2026, la compañía reportó un crecimiento de 38.7% en sus ingresos, a MXN$ 26,037 millones. El EBITDA aumentó 13.7%, a MXN$ 960 millones.

El mercado también puso atención en el desempeño de las ventas mismas tiendas, que crecieron 20% durante el periodo. Tiendas 3B abrió además 155 sucursales, con lo que alcanzó 3,624 unidades al cierre del trimestre.

“Mantenemos una ventaja positiva respecto al negocio y posicionamiento de TBBB en el segmento de gama baja”, escribieron previamente en una nota.

La casa de bolsa señaló que Tiendas 3B mantiene una de las mejores posiciones dentro del sector ante un entorno de consumo débil, en el que la mayoría de los minoristas registraron un desempeño inferior durante el segundo trimestre de 2026.

En paralelo, UBS elevó su recomendación sobre las acciones de Tiendas 3B a Compra desde Mantener y aumentó su precio objetivo a US$51 por acción, desde US$49.

Hacia adelante, el panorama para Tiendas 3B luce positivo. El analista de Actinver expuso que la segunda mitad de este año sigue siendo “fuerte”, situación que ayudará a expandir el margen EBITDA anual.

“Consideramos que TBBB puede seguir ganando cuota de mercado en el país, ya que está bien posicionada ante la tendencia de los consumidores de hace un trade down en ciertas categorías de productos hacia marcas propias”, dijo a El Cronista.

¿Qué están haciendo los fondos con acciones de Tiendas 3B?

El avance de las acciones ocurre mientras algunos inversionistas institucionales han reportado cambios en sus posiciones accionarias de BBB Foods.

Morgan Stanley redujo su participación en las acciones Clase A a 3.9%, desde alrededor de 5%, equivalente a unos 2.9 millones de títulos, de acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

En el caso de Quilvest, su reporte más reciente muestra una participación de 3.5% equivalente a 2.29 millones de acciones Clase C al 30 de junio de 2026. En contraste, Capital Research Global Investors, filial de Capital Group, reportó 5.42 millones de acciones, equivalentes a una participación de 7% al 30 de junio de 2026. Su posición accionaria aumentó ligeramente respecto de los aproximadamente 5.35 millones de títulos reportados en marzo de 2025.

Por su parte, Orbis Investment reportó 6.71 millones de acciones, equivalentes a 8.6%, según los documentos proporcionados.