La cotización del euro alcanzó los MXN 19.79 en la sesión de cierre de mercados del martes, 25 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.17% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.8 pesos y un mínimo de 19.75 pesos.

En la última semana, el Euro subió un 0.22%, pero en el último año registra una variación de -7.61%, lo que indica una tendencia general bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

tras dos jornadas de caída, el euro encadenó cinco avances, sufrió un retroceso puntual y cerró con dos subidas, dejando un balance neto claramente alcista en los últimos 10 días.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 5.55%.

En los últimos días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, evidenciada por un incremento constante en su valor respecto a las monedas principales. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea.

Sin embargo, es importante considerar factores económicos globales que podrían influir en esta tendencia. La mejora en la cotización del Euro podría estar relacionada con datos económicos favorables en la Eurozona, lo que genera optimismo entre los inversores.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.