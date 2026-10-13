El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la segunda multa más grande de su historia contra el Bank Of America, acusado de incumplir con las normas para prevenir el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita y que vincula al banco a operaciones con dinero de los cárteles mexicanos, entre otras organizaciones criminales.

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Las acciones contra el segundo banco más grande de Estados Unidos ocurren un año después de que instituciones como CI Banco y Vector Casa de Bolsa perdieron sus licencias para operar en México, a partir de investigaciones de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) que comprobaron que esas instituciones financieras permitieron el tráfico de dinero ilícito.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que la multa total asciende a u$s 1,200 millones.

La FinCEN precisó que el banco falló en mitigar y reportar los riesgos prioritarios para la seguridad nacional de Estados Unidos, que incluye las redes chinas de lavado de dinero y actividad financiera ilícita en la frontera suroeste de ese país, es decir, actividad relacionada con los cárteles de la droga mexicanos.

Además, la Oficina del Contralor de Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) impuso una sanción civil pecuniaria por u$s 750 millones, debido a las deficiencias e ineficacia del programa de cumplimiento del banco en la normativa antilavado.

A esto se suma que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció un acuerdo de resolución por u$s 11.6 millones con el banco en relación con aparentes infracciones de diversos programas de sanciones, incluidos los aplicables a Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo mundial.

“Las instituciones financieras se encuentran en la primera línea de la protección de nuestra seguridad económica y nacional”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Cuando un banco de esta magnitud incumple sus obligaciones relativas a la lucha contra el lavado de dinero y al régimen de sanciones, las consecuencias trascienden sus propias instalaciones y exponen a todo el sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiación ilícita. Las medidas adoptadas hoy envían un mensaje claro: ni siquiera las mayores instituciones financieras están por encima de la ley”, añadió.

¿Cómo operó el crimen?

De acuerdo con el reporte de la FinCEN, Bank of America no notificó grandes volúmenes de actividad sospechosa por un monto equivalente a u$s 600 millones, relacionados con el posible lavado de dinero del narco mexicano, a través del comercio de carros accidentados, de los que un tercio tenía vínculos con la frontera suroeste.

Le ponen nana a Bank of America

Además, las autoridades estadounidenses exigieron al Bank of America colaborar con un tercero para llevar a cabo una revisión destinada a identificar y notificar a la FinCEN las transacciones sospechosas que no fueron detectadas debido a las deficiencias en la prevención del lavado de dinero.

Además, el banco deberá ser evaluado sobre la eficacia de los programas de monitoreo de actividades sospechosas, debida diligencia de sus clientes y de las cuentas en el extranjero, así como de su marco de gobernanza de datos en lo que respecta a la información utilizada en su programa de prevención del lavado de dinero (AML).

“Dichas evaluaciones independientes se adaptarán a las infracciones detectadas y analizarán la eficacia del programa AML de Bank of America para abordar riesgos prioritarios, entre ellos la frontera suroeste de Estados Unidos, los cárteles y el posible tráfico de estupefacientes”, así como cuentas vinculadas a Irán y Rusia.