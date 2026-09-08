La CCV de deuda concretó su primera operación con una Afore.

Afore SURA concretó la primera operación de un inversionista institucional en Bonos M bajo el esquema de la Contraparte Central de Valores de Deuda (CCV Deuda), un paso que amplía el alcance de la nueva infraestructura de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el mercado de deuda.

La operación se realizó este lunes a través de SIPO, la plataforma de solicitud de cotización (RFQ) de SIF ICAP, mientras que Scotiabank actuó como socio liquidador y realizó la compensación y liquidación ante la CCV Deuda, de acuerdo con un comunicado.

Este movimiento representa el primero con la participación de una Afore y permite que inversionistas institucionales accedan a los beneficios de la compensación y liquidación centralizada a través de un socio liquidador.

La CCV Deuda comenzó operaciones con Bonos M y forma parte de la estrategia del Grupo BMV para modernizar la infraestructura del mercado de renta fija mexicano. La cámara actúa como contraparte entre compradores y vendedores, reduciendo la exposición al riesgo de incumplimiento y haciendo más eficiente el proceso de liquidación.

La incorporación de Afore SURA ocurre mientras la CCV Deuda amplía su base de participantes. De acuerdo con información publicada previamente en El Cronista, nueve intermediarios ya operaban como participantes activos y otros 22 se encontraban en proceso de incorporación, con siete instituciones realizando pruebas operativas.

Uno de los principales beneficios esperados del modelo es la reducción de los flujos de efectivo necesarios para liquidar las operaciones.

Jiyouji Ueda, director general de Contraparte Central de Valores de Deuda, dijo en una entrevista previa que el mercado de bonos gubernamentales mueve entre MXN$120,000 y MXN$125,000 millones diarios, pero el neteo mediante la CCV podría reducir el monto efectivo a liquidar a unos MXN$13,000 millones, liberando alrededor de MXN$112,000 millones diarios.

El Grupo BMV señaló que la incorporación de nuevos bancos, casas de bolsa e inversionistas institucionales permitirá ampliar los beneficios del modelo y fortalecer el mercado de deuda mexicano.