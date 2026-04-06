McCormick es una de las marcas insignia de Grupo Herdez, que aunque sigue teniendo el 25% de sus acciones y el derecho de distribución, ya no es el propietario mayoritario. En enero de 2026, la compañía estadounidense McCormick & Company adquirió el 25% de la marca en México quedándose con el 75%. A propósito de la compra de McCormick de las marcas de alimentos de Unilever y el nacimiento de un gigante global en el mercado de alimentos, vale la pena explorar a un gigante mexicano en esa industria: Grupo Herdez, que no surgió como una empresa dedicada a la venta de alimentos. La compañía nació en 1914 en Monterrey, Nuevo León, fundada por Ignacio Hernández del Castillo. Originalmente, la empresa se llamaba Comercial Herdez y no vendía comida, sino artículos de tocador y productos de cuidado personal. Fue hasta la década de los 20 cuando la empresa se trasladó a la Ciudad de México y comenzó a expandir su catálogo. Para 1940, la empresa regiomontana dio un giro e inició en el mercado de alimentos, comenzando con conservas. Siete años después Herdez se asoció con McCormick & Company para crear McCormick de México, una unión que introdujo la famosa mayonesa con limón al mercado mexicano, que fue un éxito en ventas. Esto ocurrió casi dos décadas antes de que llegara al país su mayor competencia, la marca alemana Hellmann’s en 1964 (ahora propiedad de McCormick). Las siguientes décadas fueron de consolidación para Grupo Herdez, que fue uno de los primeros en industrializar los alimentos y producirlos en masa. Durante este periodo, la empresa construyó sus complejos industriales más importantes, como la planta de San Luis Potosí. Ya para 1991, la empresa dio un paso financiero clave al comenzar a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que le dio el capital necesario para adquirir otras marcas icónicas. En septiembre de 2011, adquirió el 59% de la empresa de productos orgánicos Aires de Campo, una empresa que facturaba MXN $36 millones de pesos al año. Luego, en 2013 adquirió la marca de helados Nutrisa, con lo que entró al mercado de los helados de yogurt. En 2019 adquiriría otra marca con un producto similar y competencia directa: Moyo. No es la única marca de helados, un año después de comprar Nutrisa, Herdez adquirió los activos de Helados Nestlé en México, que también incluyó las licencias para comercializar marcas como Crunch, Carlos V, Nesquik, Pelón Pelo Rico, y La Lechera. En 2019 Herdez adquirió la cadena de cafeterías de especialidad mexicana, Cielito Querido Café, expandiendo su presencia en el sector de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar. Una de sus adquisiciones más recientes fue la de Libanius (Interdeli y Deli, Dips & Snacks) en 2022, una empresa líder en productos de origen libanés (quesos, hummus, yogures). La transacción fue por MXN $600 millones de pesos. Asimismo, con el objetivo de crecer en el sector de alimentos consumidos fuera del hogar, en 2023 adquirió la marca de botanas, chamoy y confitería, Chilim Balam, que se ubica principalmente en plazas y centros comerciales, con el objetivo de expandir su distribución. Hoy, la empresa cuenta con un portafolio diversificado de más de 1,500 productos en las categorías de atún, especias, guacamole, helados, mayonesas, mermeladas, miel, mole, mostaza, pastas, productos orgánicos, puré de tomate, salsas caseras, salsa catsup, té, vegetales en conserva, entre otros.