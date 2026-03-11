El Servicio de Administración Tributaria, SAT, confirmó que en México existe un mecanismo que permite a algunos contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales sin realizar pagos con dinero. Se trata de un programa “Pago en especie” dirigido a un sector específico que puede cubrir impuestos federales mediante un método alternativo reconocido por la legislación fiscal mexicana. Este esquema forma parte de una política que busca fortalecer el patrimonio cultural del país al mismo tiempo que facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias. El programa conocido como Pago en Especie permite que personas físicas dedicadas a las artes plásticas paguen el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) entregando obras de su propia autoría. Las piezas entregadas deben ser similares en técnica y tamaño a las obras vendidas durante el último trienio del artista contribuyente. Estas obras pasan a formar parte del acervo cultural que conserva el Estado y pueden exhibirse en museos abiertos al público en todo el país. Para participar en este esquema fiscal, los artistas deben realizar distintos trámites ante el Servicio de Administración Tributaria: El público puede consultar parte de las piezas entregadas al fisco a través del Registro de Consulta Pública de Obras de Arte, donde se resguarda el patrimonio cultural recaudado por este programa. Este mecanismo está respaldado por la legislación fiscal mexicana, incluidos los artículos 7-A y 7-C de la Ley del SAT y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que regula el pago de impuestos con obras artísticas. Gracias a este esquema, el Estado ha reunido una importante colección de arte mexicano a lo largo de los años.